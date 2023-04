Una mujer de 57 años se encuentra en "grave estado" por quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo tras la explosión en una vivienda en la localidad bonaerense de Santos Lugares, mientras que otras cinco personas están "fuera de peligro", informaron hoy fuentes de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

La mujer, vecina de la zona afectada, se encuentra "en quirófano en grave estado" luego de que se quemara el 50% de su cuerpo en el incendio que se desató tras una explosión en una vivienda de Santos Lugares.

En tanto, otros dos vecinos y tres bomberos fueron internados por intoxicación y se encuentran "fuera de peligro", precisó a Télam personal de Defensa Civil bonaerense.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Tres de Febrero, Bautista Pino, indicó esta mañana que "los heridos evolucionan de manera estable, algunos fueron dados de alta. Estamos esperando el parte del hospital con el cambio de guardia".

"El municipio estaba haciendo una obra de repavimentación (cuando explotó el caño), como estamos haciendo en 24 frentes en el distrito. (Una posible mala praxis) es materia de investigación, todavía no se sabe", dijo Pino en declaraciones a los medios desde la zona afectada.

La explosión se produjo ayer a la tarde, cerca de las 19, en una vivienda que también alberga un estudio jurídico en Santos Lugares, que terminó destruida.

Personal de bomberos y de la policía bonaerense se dirigió al lugar de la explosión tras ser alertada por reiterados llamados de los vecinos por un fuerte olor a gas en el cruce de las calles Almafuerte y Williams.

El incendio requirió el trabajo de 17 dotaciones de bomberos, 5 ambulancias del SAME de Tres de Febrero, efectivos de Defensa Civil y operarios de Naturgy, la empresa encargada de la distribución de gas natural.

Por el siniestro seis personas fueron internadas mientras que tres bomberos, tres operarios y un vecino fueron asistidos en el lugar.

En tanto, 40 familias debieron ser evacuadas en un radio de 100 metros y 20 vecinos continúan en el centro de evacuados, en un polideportivo del municipio donde todos pasaron la noche.

"Fue un gran trabajo (del personal interviniente). Gracias a Dios por el momento no tenemos que lamentar víctimas", aseguró el funcionario, quien destacó el trabajo en red "con el Hospital Carrillo y el Hospital Bocalandro, articulado con el sistema de salud durante toda la noche".

Pese al malestar de los vecinos ante la "falta de explicaciones", el jefe de gabinete del municipio sostuvo que "el equipo estuvo en todo momento" y aseguró que van a "acompañar (a los vecinos) para que puedan volver a sus domicilios de la manera correcta".

"Estamos trabajando para terminar de asegurar la zona, con la fiscalía que está terminando las pericias para poder proceder a la limpieza del lugar, que se restituyan los servicios públicos y los vecinos puedan volver a sus hogares", dijo Pino.

Y continuó: "La zona aún no está liberada, sigue trabajando personal todavía. Hasta que no esté asegurado el perímetro no habrá clases en la escuela del barrio".

Según las explicaciones de las autoridades municipales, se trató "aparentemente" de una fuga de gas "por rotura de un caño en una de las viviendas, o algún depósito, la que pudo ocasionar el episodio". (Télam)