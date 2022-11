Una mujer que dijo estar cansada por el bullying que recibía su hijo agredió hoy a trompadas al compañero que el chico señaló como acosador en una escuela de la ciudad de General Roca, en Río Negro. Durante el violento episodio se registró en la mañana de este miércoles en el Centro de Educación Media (CEM) número 1, de esa urbe del Alto Valle, también resultó lesionado un preceptor que intentó defender al joven agredido. Las alternativas del episodio fueron filmadas en un video que comenzó cuando la mujer se presentó en un aula del establecimiento situado en San Martín y Sarmiento. "Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces", exclama en las imágenes la mujer, desde el sector del pizarrón, mientras le pide a su hijo que le señala quien lo molesta. El chico, de nombre Benjamín, apuntó a un compañero que se encontraba en el fondo del aula, al que se dirigió la madre y atacó a trompadas. El director del establecimiento, Lucas Franck, sostuvo que se trató de "un proceder que no corresponde, la normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes". En diálogo con el portal del diario Río Negro, el docente señaló que la madre agresora había sido citada en varias ocasiones a la escuela por esa situación y no había asistido. "No es menor lo que hoy sucedió. Todos los actores deben cumplir con la normativa vigente", enfatizó. Según el portal local La Verdad, que se difunde por la red social Facebook, varios miembros de la comunidad estudiantil del establecimiento contradijeron la versión de la madre que agredió al alumno. Indicaron que el hijo de la mujer llegó al establecimiento a mediados de año y tuvo muchos problemas con otros alumnos del curso. Inclusive, mencionan que fue protagonista de una pelea, que tuvo como resultado que otro chico debió ser hospitalizado. Una alumna también refirió que nunca hubo una situación de bullying hacia ese alumno en cuestión. Por otro lado, también mencionaron la posibilidad de realizar una sentada para pedir la separación de la escuela del hijo de la madre agresora. AMR/SPC NA