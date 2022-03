La muestra interactiva "El arte del autoexamen" fue inaugurada hoy en el Museo Fernández Blanco y sus organizadoras, del Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma), remarcaron a Télam la importancia de la "detección temprana" del cáncer de mama y el "contraste con la antigüedad", donde los signos de la enfermedad pasaban "desapercibidos".

Tres reconocidas pinturas se exhiben en la sala principal del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, de los artistas Rembrandt, Pedro Pablo Rubens y Rafael Sanzio, y las tres guardan la característica de que "retratan mujeres con signos gráficos de cáncer de mama", explicó Liliana Sosa, doctora en imágenes.

"Científicos miraron desde el punto de vista la medicina en el arte, y se dieron cuenta de que en la obras de algunos pintores había mujeres con signos físicos de un probable cáncer de mama, y eso se publicó en una serie de revistas académicas como The Lancet", detalló Sosa.

Además, señaló que las mujeres retratadas que tenían estos signos de probable cáncer pasaron desapercibidas durante casi 600 años y "nadie lo supo".

En este caso, la obra de Rafael Sanzio "La Fornarina", fechada en el año 1518, "sería la primera manifestación gráfica del cáncer de mama", ya que se observa una protuberancia en dirección a la axila.

"Los primeros documentos que aparecen sobre el cáncer eran de los egipcios y los griegos, de hecho la palabra cáncer deriva del griego 'karkinos' que significa cangrejo, posiblemente por la morfología del cáncer", explicó Sosa.

Sin embargo, la doctora señaló que durante la antigüedad, la teoría hipocrática de los humores contemplaba una serie de tratamientos como "cataplasmas, incluso desechos de animales y utilización de hierros calientes que después cauterizaban", para tratar este tipo de enfermedades.

En contraste, los tratamientos que se ofrecen en la actualidad y la detección temprana "salvan vidas", expresó María Paula Castillo, presidenta de Macma, y remarcó la importancia de la "concientización y la visibilización".

Además, subrayó la importancia de los controles de rutina, entre los que se encuentran la ecografía mamaria, la mamografía para mujeres y personas con mamas mayores de 40 años, y el autoexamen mamario.

A su vez, la característica de esta muestra interactiva es que permite a los visitantes palpar las mamas de las mujeres en las pinturas exhibidas que presentaban los signos de posible cáncer de mama, bajo la manifestación de protuberancias o durezas anormales en el tejido mamario.

"Chicas, pueden tocar", dijo Castillo, e invitó a los visitantes a palpar las mamas de las pinturas, mientras resaltó la importancia de que "todas las mujeres conozcan sus propias mamas, y ante cualquier anormalidad acudan inmediatamente al médico. Y lo más importante aún es la detección temprana, cuando el cáncer aún no es palpable".

Por otro lado, Paola Albornoz, miembro de Macma, señaló que, detectado a tiempo "el cáncer es curable" y agregó que la fecha de control "es sagrada".

"Creo que el mensaje central es perder el miedo y de tomar los controles debidos que las mujeres solemos relegar", enfatizó Albornoz, "porque somos muy de dejar para mas adelante, de poner a todo el resto primero".

También subrayó la importancia del rol del hombre y la pareja, porque si bien el porcentaje de hombres con cáncer de mama es muy bajo -alrededor del 1%- "es muy importante que se tome conciencia y ayuden a cuidar".

Por su parte, Irene Marcet, miembro de Macma, destacó que el método de detección más importante es la mamografía, junto con la visita al médico y el autoexamen mamario: "Cuando la mujer se palpa algo, no se considera detección temprana porque hace ya un tiempo que lo tiene. La mamografía te lo encuentra cuando es muy pequeñito".

Marcet también contó su experiencia con el cáncer de mama, descubierto durante un control de rutina: "En el 2004 me aparecieron unas microcalcificaciones agrupadas, yo pensé que no era nada, pero era cáncer de mama. Me operaron e hice quimio".

"En el 2014, diez años después, en el siguiente estudio me volvió a aparecer cáncer. Ahí me mandaron una mastectomía, y me horrorizaba el hecho de perder una mama", relató Marcet, pero reconoció que en el segundo cáncer "lo pasé mucho mejor, aunque parezca mentira, porque sabía de lo que se trataba, porque estaba empoderada".

En tanto, Analía Bocassin, también miembro de Macma, relató que a los 38 años se realizó un control para un Papanicolau y el médico la mandó a hacerse una mamografía: "Ahí me salió el tumor, que era chiquito, y yo nunca me había palpado nada antes. Como tenía el tumor en varios lugares me tuvieron que hacer una mastectomía, por eso la importancia de la mamografía".

Según el Observatorio Global del Cáncer, hay 22.024 casos de cáncer de mama en Argentina, y este tipo de cáncer fue el de mayor magnitud en el año 2020, representando el 16,8% de todos los casos nuevos, además de ser el primero en mujeres.

Actualmente, los tratamientos para el cáncer de mama son varios, e incluyen cirugía y tratamientos con quimioterapia u hormonas, y por este motivo es importante "perder el miedo y consultar con un profesional", señalaron desde Macma.

A su vez, resaltaron que ante cualquier consulta sobre tratamiento y acompañamiento pueden escribir a su Whatsapp, que se encuentra en https://macma.org.ar y Albornoz explicó que se puede consultar por "reconstrucción mamaria, acompañamiento, asesoramiento, hasta pelucas, cosas tan básicas y tan obvias pero al mismo tiempo tan complicadas".

"No es solo el cáncer de mama, es una mujer que lo tiene, y todo lo que nos puede pasar como mujer que incluye cosas como qué corpiño usar, hasta la parte de la estética y el maquillaje", señaló Albornoz.

La muestra, en conmemoración a los 25 años que celebró la asociación en febrero, estará disponible en la sala principal del Palacio Noel, ubicado en la calle Suipacha 1422, en el barrio porteño de Retiro, y se extenderá hasta el domingo próximo, en días y horarios definidos por el Museo. (Télam)