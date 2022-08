La jugadora argentina de Tenis de mesa Cielo Rotryng Álvarez denunció públicamente que, cuando era menor de edad, habría sido abusada por el colega chileno Juan Lamadrid Barraza, en un evento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

La joven remarcó que el hecho tuvo lugar hace cinco años, cuando ella tenía 14 años y, tras la denuncia, en el país trasandino la Justicia analiza el pedido de extradición solicitado por el Juzgado Nacional en lo Nacional y Correccional N° 40.

"Una se da cuenta cuando se esclarecen un poco los hechos y cuando junta el coraje para hacerlo y enfrentarse al mundo que nos rodea y que es bastante difícil para estas cosas", afirmó Rotryng en diálogo con Todo Noticias. "No hubo problemas ahora, sí antes de hacer la denuncia, por la persona, ya que tiene relevancia a nivel mundial.

En su momento me costó asimilar los hechos y no quería denunciar, tenía mucho miedo porque sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal", reconoció.

Según la denuncia de Rotryng, el episodio habría ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, un evento que reunió a menores y adultos en el CENARD.

Sobre el tema la deportista no dio detalles, pero contó: "Fue algo premeditado porque no creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otro cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo, ´no, vamos por otro camino…´". Además, aclaró que desde el CENARD "se mostraron siempre a disposición, lo mismo por parte de las autoridades como las de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM)" y añadió: "Ellos mostraron preocupación por los hechos".

En la actualidad, la joven de 19 años, destacó que se siente contenida por quienes forman parte del ambiente deportivo: "Me siento muy acompañada por otras jugadoras, no solo argentinas sino también a nivel mundial. Lastimosamente a nadie le sorprendió y eso es lo que más ruido hace. Por mecanismo de accionar que esta persona tiene, mucha gente da fe y personas que han salido a hablar las atravesaron.

Recibí mucho apoyo y declaraciones que para la causa son importantes". Por su parte, la prensa chilena difundió unos mensajes en los que Lamadrid se refiere al tema. Primero se rió y en una historia en Instagram, afirmó: "Estoy súper preocupado. Me dan risa".

Y amenazó con sus propias denuncias: "Yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta".

Además, desde Chile afirman que el deportista ya no acude a los lugares habituales ni a su centro de entrenamiento luego de que se hiciera pública la denuncia. Cielo fue tajante sobre el chileno en cuanto a que no se puso a disposición de la Justicia: "No está colaborando y está suelto haciendo su vida normal. Acude a lugares públicos donde la gente lo ve.

Muy escondido no está. Me siento tranquila haciendo las cosas bien, buscando que tenga el alcance que se merece porque no solo nos compete a la Argentina y Chile, sino también al tenis de mesa que es donde esta persona se maneja y trabaja". Además, aclaró: "No me sorprendieron sus mensajes ni la forma prepotente que tiene de hablar. No tiene una vista a nivel general. Es una persona muy egocéntrica".

Por otra parte, la deportista nacional reveló como le afectó la situación: "Al año siguiente dejé la Selección y quise dejar de ir al CENARD porque era un lugar donde no me sentía cómoda. Lo que me movilizó es que no quise que ninguna piba, ni menor ni mayor, tenga que pasar por eso y hoy en día los recaudos que se tienen que tomar deben ser mucho más grandes".

"Yo dejé de jugar mucho tiempo y recién ahora estoy intentando volver al deporte, pero más que nada de forma recreativa porque era algo que me hacía feliz", añadió. El pasado 3 de junio Cielo hizo público el tema en su cuenta de Instagram, pero al poco tiempo hizo su presentación ante la Justicia y hay un pedido de extradición de Lamadrid.

"¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más", escribió en su posteo. Tres días más tarde, la FATM publicó su comunicado en el que informó que "se ha tomado conocimiento de este lamentable episodio hace ya algunos meses y desde entonces tanto miembros de su Comité Ejecutivo como de su Cuerpo Técnico han acompañado y colaborado con Cielo y su familia en este difícil momento".

Además, resaltó: "Esta Federación se ha informado de esta presentación ante la Justicia tanto a la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF), a la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa (ULTM) y a la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa (ConSuTeMe) para que arbitren los medios necesarios ante este tipo de episodios".

Por último, Eduardo Picand, abogado chileno especializado en derecho internacional, explicó sobre el caso: "El requisito que va a estar en discusión son: ¿los antecedentes son serios y graves para que un fiscal del Ministerio Público de Chile presentara una acusación fiscal si este mismo hecho hubiera ocurrido en Chile? Si la respuesta es ´sí, va a ser extraditado. Si es no´, la extradición será rechazada". LG/KDV NA