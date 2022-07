Una joven de 23 años denunció que su empleador la abusó sexualmente cuando trabajaba en una reconocida panadería de la localidad bonaerense de Castelar, y que luego de manosearle le advirtió "la próxima vez no zafás", por lo que la justicia dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto mientras se realizan medidas de prueba, informaron hoy fuentes judiciales.

El abogado de la víctima, Marcos Miguel, dijo a Télam que "la medida de restricción fue ordenada en las últimas horas por el juzgado de Garantías 2 de Morón, luego que la joven permaneciera internada ayer en el hospital San Juan de Dios de Haedo tras sufrir una descompensación por estrés postraumático".

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en la sucursal de la panadería "La Española" ubicada en Carlos Casares al 800, a metros de la estación de trenes de Castelar, y en pleno centro comercial de esa localidad del partido de Morón, y fue denunciado un día después en la comisaría de la mujer de Castelar.

Agostina Signorelli, la víctima, quien trabaja en la sucursal del partido bonaerense de Ituzaingó, dijo en su denuncia que el abuso ocurrió el pasado sábado a la tarde cuando se dirigió a la panadería de Castelar por pedido del dueño del comercio.

Esa tarde, mientras atendía a los clientes, Agostina contó que fue abordada por su empleador, identificado como Adolfo Sambán, de unos 70 años, quien le solicitó su presencia en una zona interna del local.

“Estaba tomando el pedido de un cliente y se acerca Adolfo buscando algo. Le pregunté si lo podía ayudar y me dijo que sí, que necesitaba a alguien flaquito que lo ayude. Me lleva para un lugar que está por atrás de la panadería, donde hay un hueco entre una pared y una escalera, y me dijo ‘me tenés que abrir esa puerta y si la abrís tenés un premio’. Esa puerta da a una escalera para su oficina, la pude abrir y me dijo ‘ahora vas a tener un premio”, contó la joven en diálogo con el portal local Primer Plano.

Y añadió: “Subió él primero, me quedé en la puerta y entró. Buscó un caramelo en un placard, lo abre, se lo pone en la boca y deja la mitad afuera. Se acerca a mí y me lo quiere dar con la boca pero yo le dije que no. Sinceramente no sabía qué hacer, se me acerca y con la mano derecha me manosea la cola. Me alejé y me dijo ‘la próxima no zafás’”.

Una vez que concluyó su horario de trabajo, la joven contó a sus familiares lo ocurrido y al día siguiente realizó la denuncia policial que recayó en la UFI 8 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, quien calificó la causa como "abuso sexual simple".

“Me arruinó la vida, porque me quedé sin trabajo, no sé cómo voy a conseguir otro, estuve internada por un ataque de ansiedad que nunca me pasó, pero fue increíble la cantidad de cosas que me dijeron de este hombre”, añadió Agostina.

Con estos elementos y el relato de Agostina, el fiscal comenzó a trabajar en la búsqueda de testimonios que le permitan realizar otras medidas de prueba para apoyar los dichos de la víctima, como peritajes e informes psicológicos, que tendrán lugar en las próximas semanas.

Al respecto, Miguel, el letrado que tiene una maestría en Derecho Penal, aseguró que "hay muchos elementos que me permiten a priori establecer conductas del acusado con los hechos revelados por mi clienta".

Si bien ahora el abogado está abocado a la parte penal por las amenazas a Agostina, también abrirá otras causas por los daños y la pérdida del trabajo.

El reconocido comercio tiene más de 60 años en la zona oeste, nació en la sucursal de la calle Avellaneda al 1700 de Castelar, y le pertenecía a la familia del matrimonio de Antonio González y Marcelina.

Este matrimonio tuvo una hija, Alejandra, que es la actual mujer del acusado Sambán, quien se quedó con la administración de los locales junto a sus hijos Federico e Ignacio. (Télam)