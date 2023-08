Una fotógrafa marplatense sufrió la amputación de su mano derecha en Río de Janeiro, luego de caer al mar en forma accidental y ser golpeada por la hélice de un barco. El accidente fue sufrido por Brenda Gisel González, quien tiene 30 años, hace diez que reside en Brasil y es madre de una nena de cinco. En accidente se produjo mientras la mujer se encontraba en una embarcación

"Algunos dicen que vino una ola y ella por proteger a un niño cayó, pero no se sabe bien", conto su hermano mellizo Brian. Brenda vive hace ocho en Arraial do Cabo, una ciudad que está situada en la zona de Regiao dos Lagos, dentro del estado de Río de Janeiro. En el accidente, perdió la mano hábil, razón por la cual el hecho significa un cambio radical en su vida. La hélice del barco la golpeó en el brazo derecho y le causó heridas severas

La herida fue trasladada de urgencia al Hospital de Arraial do Cabo

Debido a la gravedad de la lesión fue necesario amputarle la mano y parte de la extremidad. "Bren, la mamá de mi hija, sufrió un terrible accidente en Arraial do Cabo y perdió parte del brazo derecho. Estamos haciendo una vaquita para ayudar en costos de recuperación y en todo lo que sea necesario para que no le falte nada ya que no sabemos por cuánto tiempo no podrá trabajar", escribió su novio en la red social Instagram. Su familia impulsó una colecta solidaria en la plataforma brasileña Vakinha que recibe dinero desde cualquier parte del mundo

También se puede colaborar mediante la cuenta de un familiar en la Argentina, la caja de ahorro a nombre de Virginia Natalia Dimanche. VAKINHA: https://www.vakinha.com.br/3979398?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=3979398&utm_source=social-shares Cuenta Argentina: Alias: Todos.por.bren Caja de ahorro Cuenta DNI: Virginia Natalia Dimanche.