María de los Ángeles Lizárraga, oficial ayudante de la Federación de Bomberos de Santiago del Estero, aseguró hoy que cuando decidió formar parte del cuartel, hace más de 20 años, la motivó confirmar que había un lugar para las mujeres, y que no era un espacio solo liderado por hombres, al participar hoy del acto de inauguración del nuevo Centro de Entrenamiento para Bomberos, en Hudson.

Lizárraga participó de la puesta en marcha del centro que formará a bomberos de todo el país, acompañada de su bebé Benjamín de menos de un año, al que "lo lleva a todos lados, incluso al cuartel".

"Soy de Santiago del Estero, de Termas de Río Hondo, estamos cerca de Tucumán, por eso no tengo mucha tonada", explicó a Télam, previo al acto de inauguración en el que participaron directivos y autoridades de todas las Federaciones y del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.

María de los Ángeles es una de las tantas oficiales que hoy se presentó en el Centro de Entrenamiento, destacando el lugar "por las oportunidades" y reconociendo "que era algo necesario para centralizar y nuclear a todos los que formamos parte de bomberos de la Argentina".

MIRÁ TAMBIÉN Realizarán ritual para sanar espíritus de momias de pueblos originarios frente al Museo de La Plata

Su vocación se despertó de niña, con 14 años se acercó a bomberos voluntarios y dijo que le "gustó mucho", por lo que su carrera siguió hasta la actualidad.

"La mujer participaba de la misma manera que los varones, y eso me gustó. Tuve momentos muy duros. La primera salida me tocó un accidente terrible en el que hubo tres muertos y tres heridos graves. Me costó mucho reponerme, porque no dejas de ser ser humano, hay emociones, pero después entendí qué hay que sobreponerse y salir porque podes ayudar a otros", reflexionó.

Click to enlarge A fallback.

En ese sentido, agregó: "Desde entonces no paré, y me lo propuse hacer siempre".

En febrero de 2011, se hizo popular por ser "la bombera voluntaria que amamantó a su bebé durante el combate al voraz incendio en el autódromo de Las Termas de Río Hondo".

MIRÁ TAMBIÉN Amnistía respaldo a Thelma Fardin en su denuncia por abuso sexual contra Darthés antes del juicio

"Me senté en una ambulancia a darle de mamar por unos 20 minutos más o menos, se durmió y seguí trabajando junto a mis compañeros y compañeras", explicó en ese momento María de los Ángeles.

Benjamín también visita el cuartel, como su otra hija, Marina Luciana, ya que la familia de María entiende que es parte de su vida. "El voluntariado permite eso", comentó.

Trabaja formando cadetes, en el sector donde llegan los más pequeños, desde los 9 años hasta los 17 donde se preparan para ser bomberos.

"Les vamos enseñando cómo es la profesión y cosas que pueden servir para su familia y la comunidad", aseveró.

Al ser consultada sobre el significado de este nuevo Centro que nucleará a todas y todos los bomberos del país, María expresó: "Es algo nuestro, propio. Se lo viene anhelando hace mucho tiempo".

"Este ya es nuestro lugar de pertenencia", completó. (Télam)