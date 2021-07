Un miembro de la familia real saudita es objeto de una investigación por trata de personas abierta en 2019 por la fiscalía de Nanterre, cerca de París, denunciado por siete empleadas, afirmó hoy una fuente cercana al caso, según la agencia de noticias AFP.

Siete de las empleadas del príncipe saudita, nacidas entre 1970 y 1983, y la mayoría de origen filipino, presentaron una denuncia en octubre de 2019 por esclavitud moderna, confirmó la fiscalía, según la cual al caso se había añadido una denuncia anterior.

Los hechos se remontan varios años atrás, en torno a 2008, 2013 y 2015, en un apartamento de Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París.

Las denunciantes comparecieron hace "algunas semanas", indicó una fuente cercana a la investigación, según la cual el príncipe, cuya identidad no fue informada, todavía no ha sido escuchado, pues no se encuentra en territorio francés, agregó AFP.

Las empleadas domésticas, contratadas en Arabia Saudita, seguían al príncipe y a su familia por los dos países. Al parecer, se escaparon durante un viaje a Francia, añadió la fuente.

Según el diario Le Parisien, esas mujeres, que se encargaban sobre todo del cuidado de los cuatro hijos del matrimonio, estaban "a disposición de su empleador día y noche toda la semana", y algunas de ellas dormían "en el suelo".

La investigación está en manos de la comisaría de Neuilly-sur-Seine y del departamento de lucha contra el crimen organizado relacionado con la inmigración irregular, concluyeron las fuentes. (Télam)