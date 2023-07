Un periodista de la BBC preguntó al técnico de Marruecos durante una conferencia de prensa previa al partido con Alemania en el Mundial Femenino si su equipo tenía alguna jugadora homosexual, debido a que está prohibida en el país africano, lo que produjo un momento tenso y derivó en la intervención de la FIFA, y el posterior pedido de disculpas de la cadena británica.

"En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual. ¿Tienes alguna jugadora gay en tu equipo y cómo es la vida para ellos en Marruecos?", consultó el reportero al DT Reynald Pedros, quien estaba sentado junto a la capitana del equipo, Ghizlane Chebbak, según un video que se viralizó en redes sociales.

Tanto el técnico como la jugadora se rieron y quedaron sorprendidos por la pregunta y evitaron responder, por lo que rápidamente intervino una moderadora de la FIFA y le dijo al periodista "lo siento, esta es una pregunta muy política, así que nos limitaremos a las preguntas relacionadas con el fútbol".

"No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, deja que responda la pregunta", respondió el periodista en el video que circuló hoy en las redes sociales.

A partir de este episodio, la cadena británica reconoció que "la pregunta fue inapropiada". "No teníamos intención de causar ningún daño", dijo el portavoz de la BBC.

El equipo de Marruecos contará en este torneo con la futbolista marroquí Nouhaila Benzina, que se convertirá en la primera jugadora con hijab en jugar un Mundial, otro de los hitos históricos de esta Copa Femenina que se juega en Australia y Nueva Zelanda.

"La estrella marroquí será la primera jugadora en participar en las competiciones del campeonato con velo", confirmó la FIFA en su cuenta oficial en Twitter. (Télam)