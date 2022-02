El sector de la Unión Ferroviaria que lidera el delegado Rubén "Pollo" Sobrero realiza un par de 24 horas en los trenes de la línea Sarmiento, lo que provoca importantes demoras en el servicio. La medida de fuerza es para reclamar que se restablezcan los protocolos contra el coronavirus que se flexibilizaron en los últimos meses. En tanto, la empresa Trenes Argentinos cuestionó la protesta y consideró que "no posee ningún sustento reglamentario". En ese sentido, señaló que "la empresa ferroviaria realizará las denuncias correspondientes y aplicará las medidas disciplinarias correspondientes". El reclamo concreto del sector que lidera Sobrero tiene que ver con que la empresa ha "desconocido los aislamientos" para los trabajadores que fueron contactos estrechos de personas que contrajeron Covid 19. Además, la queja está en que se les descontaron los días en que no asistieron a sus puestos de trabajo por ese motivo, algo que al principio de la pandemia estaba cubierto. "El aislamiento por contacto estrecho es una medida sanitaria que ayuda a frenar la propagación del virus y por lo tanto busca, en el caso de los ferrocarriles, garantizar el normal funcionamiento del servicio", aseguró la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria. En un comunicado, sostuvo que el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos se "empecinaron en exponer la salud de los trabajadores y pretender disciplinar por la fuerza que no haya más protocolo". Pese a la protesta, el servicio ferroviario continuaba, ya que se encontraba trabajando personal jerárquico. Sin embargo, se registraban importantes demoras. Además, hay un servicio de micros complementario, para paliar la situación. PT/KDV NA