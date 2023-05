Un trabajador portuario de alrededor de 60 años murió esta madrugada tras caer al río Paraná cuando trabajaba en una terminal del Puerto de Rosario y el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (Supa) inició un paro total de actividades en reclamo de mayores medidas de seguridad laboral.

"Eran como las 4.30 de la madrugada y estábamos trabajando en un barco y este señor estaba arriba del camión. Pusieron una plataforma del lado del agua donde él se sube y ahí la linga engancha la plataforma y lo hace caer al río", relató un compañero de la víctima.

En declaraciones a Radio2-Rosario, describió que, cuando el trabajador cayó, su cuerpo "rebota en el agua" y entonces bajaron "con una soga para rescatarlo".

"Pero el hombre ya estaba muerto; murió ahogado", dijo el testigo del hecho, que causó consternación entre los trabajadores.

MIRÁ TAMBIÉN Hay cuatro heridos por el choque de un camión con tres autos en el barrio porteño de Constitución

Tras la muerte del operario, el gremio decidió un paro total de actividades por tiempo indeterminado en reclamo de mayores medidas de seguridad laboral.

"No había ambulancia y él (por el operario fallecido) no tenía chaleco salvavidas. Siempre trabajamos de la misma manera y condiciones no hay", denunciaron los estibadores portuarios.

El hecho se registró en la Terminal Portuaria ubicada sobre la avenida 27 de Febrero, en la costanera sur del río Paraná.

(Télam)