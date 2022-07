El municipio bonaerense de General Pueyrredón distinguió hoy al niño Vicente Di Iorio, de 8 años, con una placa como "Protector del Patrimonio Paleontológico", al haber encontrado días pasados un fósil de más de 400 mil años en una playa de la localidad balnearia de Santa Clara del Mar.

El reconocimiento a Vicente se realizó en el Museo Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" de Mar del Plata, donde el intendente Guillermo Montenegro le entregó al niño y a su familia una placa que lo distingue como "Protector del Patrimonio Paleontológico".

"Ese día fuimos a buscar fósiles y no encontraba nada hasta que descubrí un cráneo", señaló al respecto Vicente Di Iorio, según un comunicado.

Vicente encontró el fósil el 30 de junio pasado, cuando caminaba junto a su familia por una playa ubicada frente al Barrio Atlántida de Santa Clara del Mar (partido de Mar Chiquita), a 19 kilómetros al norte de Mar del Plata.

MIRÁ TAMBIÉN Destacan que el sistema público de salud atiende la totalidad de casos de oncopediatría en Jujuy

Según detalló, "primero parecía ser una vértebra, pero después mi papá lo desenterró hasta que vimos los dientes del camélido" sostuvo Vicente, quien agregó: "enseguida me di cuenta de que era un fósil porque no parecía una piedra común, como las que se encuentran en la calle. Según me contaron los paleontólogos del Museo, esta pieza tiene entre 400 mil y 700 mil años de antigüedad".

Por su parte, el paleontólogo Matías Taglioretto del Museo de Ciencias Naturales afirmó que "el material hallado por Vicente es un cráneo muy completo y en muy buen estado de conservación de un camélido sudamericano de la época del Pleistoceno".

"Este fósil permanecerá un tiempo en el museo hasta que la Dirección de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires decida su destino final", sostuvo el experto. (Télam)