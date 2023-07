La Comisión de Seguridad Ferroviaria india concluyó que el accidente de tren, en el que murieron 293 personas y más de un millar resultaron heridas, en Balasore, en el estado indio de Odisha, fue causado por un "error humano" de al menos cinco personas.

El accidente, ocurrido hace un mes, se debió al proceder negligente de un grupo de trabajadores ferroviarios que no cumplieron con los procedimientos de seguridad, en particular tras los cambios de diseño realizados hace tres años, según un informe aún no publicado, al que tuvo acceso la cadena de televisión NDTV.

El informe no fue publicado aún oficialmente para no influir en la investigación penal, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Los señalados pertenecen principalmente al departamento de señalización, pero también hay responsables que no informaron de los cambios realizados en el diseño, por lo que se espera que el Ministerio tome medidas.

"El diagrama central no incluía los cambios realizados en el circuito y se realizaron inspecciones anuales posteriores que no alertaron al respecto. Así que no fue el error de una persona, sino de al menos cinco personas", apunta el informe.

El documento parece descartar así las especulaciones sobre un posible sabotaje, un error técnico o un fallo mecánico, aunque la Oficina Central de Investigación india mantiene una investigación abierta al respecto.

Tres trenes, dos de pasajeros y uno de mercancías, colisionaron el pasado 2 de junio en la estación de Bansalore.

Desde el accidente se multiplicaron los llamamientos a mejorar la red ferroviaria, gran parte instalada en la época colonial, y a instalar sistemas de prevención de choques. (Télam)