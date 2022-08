Un local de compra y venta de materiales de demolición, como rejas, puertas y ventanas, y fabricación de aberturas de madera del partido bonaerense de Ezeiza quedó destruido esta madrugada por un incendio que tuvo que ser combatido por 13 dotaciones de bomberos y que dejó pérdidas materiales totales, se informó oficialmente.

El fuego se desató aproximadamente a las 2 en el negocio ubicado en la ruta nacional 205 y Sargento Cabral por causas que eran investigadas y pasadas las 9 bomberos de Ezeiza, Esteban Echeverria y Lomas de Zamora seguían trabajando para extinguirlo definitivamente.

"No saben lo que pasó, ardió demasiado rápido", dijo esta mañana Sergio, el dueño del lugar, quien confirmó que al momento del comienzo del incendio no se encontraba nadie en el interior del comercio y que no se registraron víctimas.

No obstante, el hombre dijo al canal Crónica TV que "se quemó todo, no quedó nada", y precisó que las llamas arrasaron tanto el sector de compra y venta de puertas, ventanas y hierros de demolición, como la carpintería donde fabrican aberturas de pinotea para la comercialización.

"Ahora tenemos que empezar todo de vuelta", lamentó el dueño, quien aclaró que hace 20 años está instalado en Ezeiza. (Télam)