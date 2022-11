Un hombre asistió a la casa de su ex mujer debido a que lo llamó para pedirle ayuda porque había sufrido un robo y, al regresar a a su domicilio, mantuvo una pelea con la actual pareja de ella y fue apuñalado en un hecho ocurrido en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. El episodio se registró alrededor de las 3 de la madrugada del jueves y, según informó Diario Jornada, la Dirección Provincial de Investigaciones de la ciudad de Puerto Madryn investiga el ataque con arma blanca que sufrió el hombre en la calle Estrecho San Carlos del barrio Nueva Chubut, de parte de un sujeto que es la actual pareja de su ex. Según se indicó, a la citada hora se solicitó la urgente presencia de efectivos policiales en el lugar dado que había un hombre que tenía clavada en la zona media de la espalda la hoja de un cuchillo tipo Tramontina y, cuando los uniformados arribaron, observaron a la víctima consciente. De inmediato, se dispuso su traslado a la guardia del hospital Isola para dar inmediata atención médica ante la evidente lesión y determinar la gravedad de la misma, mientras que, según los datos aportados por el hombre, todo sucedió cuando él habría recibido un llamado de su ex pareja donde le solicitaba ayuda porque había sufrido un robo, según la versión de la mujer. Al recibir ese mensaje, concurrió a asistirla y cuando regresó a su casa observó un vehículo Renault Duster, en cuyo interior se encontraba la actual pareja de la mujer y, por causas que se investigan, se inició una pelea física entre los dos culminando en la lesión punzo cortante del damnificado en su espalda. Tras el brutal ataque, los familiares del herido comenzaron a perseguir al presunto autor de las lesiones hasta llegar a la intersección de las calles Perú y Che Guevara de la ciudad portuaria donde logran atraparlo, tras lo cual el sujeto fue detenido y trasladado hasta la sede policial. SOC/KDV NA