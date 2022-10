Rodrigo Arballo, uno de los hinchas que fue baleado durante la represión de la Policía Bonaerense en el partido con Boca, podría perder un ojo tras lo sucedido y aseguró que le "arruinaron la vida". "Tengo el ojo comprometido, la zona de la retina. Se me hizo un coágulo de sangre y al ser el disparo tan cerca me explotó por atrás. No saben si voy a volver a ver, tengo un 95 por ciento que no y un 5 por ciento que sí. Hoy ya no veo. Puedo parpadear, pero no veo nada", relató Arballo en declaraciones a TN. Según contó, el hombre asistió al estadio junto a su esposa y su hermana pero, al ver que los portones se encontraban cerrados, recibió un disparo en el rostro a alrededor de un metro y medio de distancia. "Cuando estábamos haciendo la cola para entrar, la Policía empezó a reprimir. De un momento para otro, empezaron a tirar gases y me dieron un balazo en el ojo. No entendía lo que pasaba

Fue impactante cómo se infló el ojo en dos segundos", contó. Arballo permanece internado en el Hospital Rossi al igual que su esposa, que recibió nueve balazos de goma en la espalda

"Voy de chiquito a la cancha, esto no fue porque jugábamos contra Boca. Hemos jugado clásicos mas problemáticos y nunca pasó nada. Para mí estaba planificado por la Policía de la provincia

Quiero que se hagan cargo y esto se haga viral, porque a mí me arruinaron la vida", cerró la víctima. FG/GAM NA