Un grupo de activistas de la comunidad LGBTQI+ y defensores de derechos humanos protestó frente al Museo de la FIFA en Zurich, Suiza, contra las declaraciones homofóbicas del embajador del Mundial Qatar 2022, Khalid Salman. "La homosexualidad es un daño mental", había expresado el también exfutbolista sobre la llegada de turistas homosexuales a Qatar para la Copa del Mundo, y agregó que al ser algo "prohibido" en su cultura, deberán amoldarse a sus normas. Varios representantes de cada una de estas organizaciones disputaron un partido de fútbol en frente del edificio y los equipos fueron: la FIFA vs. Qatar, a los cuáles los caracterizaron encadenados en uno de los arcos para impedir que la comunidad LGBTQI+ pueda convertir un gol. "La idea es alentar a las selecciones que jugarán el Mundial, a los futbolistas y a los patrocinadores a expresar su respaldo a los derechos de la comunidad LGBTQI+ durante la Copa del Mundo en Qatar", explicó un miembro del grupo All Out, Justin Lessner. Además, destacaron que la FIFA se mostró "muy silenciosa" ante las declaraciones de Salman y agregó que es la obligación del ente máximo del fútbol "abogar por los derechos de la comunidad" y "asumir la responsabilidad de sus actos". FIG/AMR NA