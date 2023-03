Bajo el lema "Un comportamiento no es un diagnóstico", la Asociación Civil Forum Infancias lanza hoy una campaña para reflexionar sobre la colocación de 'etiquetas' de niñas, niños y adolescentes a partir de una sola conducta, lo que puede llevar a una "patologización que limita su desarrollo", en el marco de acciones por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo el próximo 2 de abril.

"En lema de este año tiene que ver fundamentalmente con que muchas veces se etiqueta a un niño o niña como autista por el sólo hecho de que en un momento no habla o no mira los ojos, o de hiperactivo porque se mueve mucho pero no se profundiza en qué es lo que le pasa a él o a ella puntualmente", indicó a Télam la psicóloga Beatriz Janin, presidenta de Forum Infancias.

Para Janin, un diagnóstico de verdad no es poner una sigla ni decir que un niño es TEA (trastorno de espectro autista) o DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje) "porque ahí se confunde el 'ser' con algo que le está pasando en ese momento de su vida".

La especialista observó que "muchísimas veces llegan al consultorio niñas y niños que vienen catalogados como autistas y no lo son y el problema de catalogar a un chico es que es algo que se supone que es de por vida".

"Con esto no estamos diciendo que el autismo no existe, el autismo existe. Pero esta idea del trastorno de espectro autista ha generado que cualquier niño que tenga momentos de repliegue, dificultades para comenzar a hablar o no se conecte fácilmente puede quedar catalogado con muchísima facilidad", sostuvo.

Con esta campaña, las y los profesionales multidisciplinarios que integran el Forum Infancias buscan "plantear que no es la conducta exclusivamente, es mucho más lo que nos lleva a pensar qué es lo que le ocurre a un niño".

"Hacer un diagnóstico presupone una mirada mucho más profunda que no se resuelve en un rato, ni en un test, ni en 15 minutos, ni en una sola entrevista", indicó Janin.

Frente a esto, la organización advirtió que existe una sobrediagnosticación del TEA y la especialista aseguró que "para hacer un diagnóstico tenemos que tratar de escuchar al niño -del modo en que él pueda hablar-, tenemos que escuchar a los padres, a los docentes para ver cómo está en otros ámbitos, pero fundamentalmente dejar que él despliegue todo lo que pueda desplegar", reflexionó.

Y enfatizó que "son muy pocas las patologías que son orgánicas y que no pueden ser modificables".

En este contexto, la psicóloga sostuvo que "lo que tenemos que apostar es a que pueda ir modificando esa situación y a veces cuando se lo etiqueta, no sólo no se lo ayuda, sino que se perturba esa transformación y quedan encerrados en esa etiqueta".

La especialista remarcó la importancia de situar a la niña o niño en el contexto: "Ahora, por ejemplo, no podemos desconocer los años de pandemia. Hoy vemos una suerte de epidemia de TEA, pero lo que sucede es que hay muchísimos niños que nacieron o fueron muy chiquitos en pandemia y estuvieron encerrados con madres y padres que estaban muy angustiados, preocupados y que por ende intercambiaron muy poco con ellos y nadie habla si otro no le habla, si no hay un intercambio con un otro", puntualizó.

A modo de conclusión, Janin señaló que "hay tres cosas que son clave: una que cualquier comportamiento, aunque sea el mismo, puede tener determinaciones muy diferentes en cada persona; dos que niñas, niños y adolescentes son personas en transformación permanente y entonces no se los puede catalogar y decir que esto le va a pasar toda la vida, y tercero que tenemos ver no sólo las dificultades, sino cuáles son las posibilidades, es decir qué cuestiones ese niño, niña o adolescente va pudiendo". (Télam)