Una escuela de la ciudad rionegrina de Allen se encuentra con custodia policial luego que la directora del establecimiento denunció en la Fiscalía que un alumno habría insinuado a través de un chat de Instagram que aprovecharía un evento estudiantil para "matar a todos". Se trata del Instituto Santa Catalina Virgen y Mártir de la mencionada ciudad y, tras la denuncia de las autoridades, intervino la Dirección de Educación Privada y, según trascendió, se investiga si se trata de un caso de bullying. Según informó AN Allen, la situación generó malestar y desconcierto entre los padres que fueron alertados por la situación, mientras que el alumno que habría realizado la amenaza asiste a un curso del nivel medio. A raíz de la denuncia de los directivos, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la casa en la que reside el menor junto a su familia y, según indicó el citado medio, durante el procedimiento se secuestró un rifle aire comprimido y teléfonos celulares que serán peritados. Además trascendió que el joven habría manifestado a los investigadores que todo había sido parte de una broma que involucró a otros de sus compañeros. En tanto, Gabriel Blanco, director de Educación Privada de la provincia, explicó en diálogo con AN Allen que un equipo de Supervisión de establecimientos privados llegó al Santa Catalina para abordar el tema. Blanco no descartó que lo sucedido sea la consecuencia de una situación de bullying escolar y dijo: "Estamos trabajando en la institución para escuchar y cuidar a todos los actores. Por otro lado la Fiscalía está actuando para llegar a una conclusión de lo ocurrido". SOC/KDV NA