El mediocampista uruguayo Carlos Sánchez, campeón de la Libertadores 2015 con River, busca terminar la secundaria en Uruguay en medio de su actualidad como jugador de Peñarol, uno de los grandes equipos charrúas y del continente. A sus 38 años, el ex Millonario -quien además es medio hermano del mediocampista de River Nicolás De La Cruz- se presentó para dar la prueba que acredita el fin de los estudios del Ciclo Básico de Secundaria, instancia a la suelen presentarse unos 100 futbolistas anualmente en Uruguay. Esto se da en medio de una iniciativa por parte de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, presidida por el ex defensor central Andrés Scotti que señaló: "Apoyamos a los futbolistas con clases virtuales y presenciales, sacando el miedo en el retorno de muchos a volver a estudiar". "Me arrepiento de no seguir mi carrera en el liceo cuando tuve la oportunidad, pero tampoco me quito el esfuerzo que hice por ser jugador de fútbol. Ahora que tengo las dos posibilidades, está bueno. No hay edad para venir a estudiar. El Ciclo Básico ayuda y sirve. Esperemos que varios tomen el ejemplo de poder hacerlo, que no es nada complicado" declaró Carlos Sánchez en relación al haber retomado los estudios a esta altura de su vida. En su ciclo en River entre 2011 y 2015, dirigido por Marcelo "Muñeco" Gallardo, el uruguayo se volvió una pieza transcendental y conquistó cuatro títulos internacionales. Además, fue parte del equipo que devolvió al "Millonario" a la Primera División tras un año en la Primera B Nacional. AMP/AMR NA