El joven argentino Santiago Alberione no pudo conseguir entradas para el segundo partido de Argentina y tomó la decisión de cambiar su gorra firmada por Lionel Messi con tal de poder asistir al encuentro crucial contra México.

"No tengo entradas para Argentina-México ni Argentina-Polonia. Y como tengo varias cosas firmadas por Messi, estoy dispuesto a cambiar algo de eso. O comprar una reventa a un precio accesible, porque ya no me queda mucho dinero", explicó el argentino, quién afirmó que también tiene camisetas firmadas por el astro de la Selección y haría ese sacrificio con tal de estar ahí.

Alberione contó que vivió un tiempo en Barcelona -un año y medio- y coincidió cuando Messi era futbolista del club culé, por lo que tuvo la oportunidad de hacerle firmar varias prendas, entre las que se encuentra la "famosa gorra".

gorra firmada por Messi

"Sabía los movimientos de Messi y me saqué varias fotos con él. Una vuelta, en abril de 2021, le hice firmar una gorra de un gimnasio que tengo en Córdoba sin ningún fin. Hoy el objetivo es este: estoy dispuesto a cambiar la gorra por una entrada. Una gorra que tiene mucho valor para mí".

El joven que trabaja como preparador físico agregó que solo quiere tickets para esos dos partidos, contra México y contra Polonia, ya que no seguirá en Qatar pase lo que pase con la "Albiceleste" en el Mundial Qatar 2022. Alberione explicó que también tuvo que hacer algo similar para llegar a Qatar, dado que no poseía con el dinero para viajar: le pidió a varios amigos futbolistas camisetas firmadas para sortearlas y así conseguir la plata suficiente para los pasajes al país asiático. FIG/AMR NA