Twitter, la plataforma de redes sociales del multimillonario Elon Musk, introducirá una etiqueta "oficial" para determinadas cuentas verificadas, entre las que se encuentran los principales medios de comunicación y los gobiernos, cuando lance su nuevo producto de suscripción premium por 8 dólares, informó el martes su ejecutiva de productos en fase inicial, Esther Crawford. Asimismo, confirmó que el renovado producto de suscripción Twitter Blue, que permitirá a los usuarios de pago tener sus cuentas verificadas con una marca azul, no comprobará la identidad de los usuarios con tarjetas u otros materiales. Es probable que la falta de verificación de la identidad suscite preocupación por la posibilidad de que haya personas que se hagan pasar por personajes públicos. Este tipo de preocupaciones ya han hecho que Twitter aplace el lanzamiento de la nueva versión de Twitter Blue hasta después de las elecciones de mitad de término en Estados Unidos del martes, según tuiteó Yoel Roth, jefe de seguridad e integridad de la firma. Las cuentas falsas de funcionarios públicos son un problema recurrente para Twitter a nivel mundial, según fuentes familiarizadas con el asunto e investigadores. No todas las cuentas de Twitter que estaban verificadas anteriormente con una marca azul recibirán la etiqueta "oficial" y no estará disponible para su compra, dijo Crawford. Entre las cuentas que recibirán la etiqueta oficial se encuentran gobiernos, empresas comerciales, socios comerciales, grandes medios de comunicación, editores y algunas otras figuras públicas, según tuiteó. (Reporte de Eva Mathews en Bengaluru, Fanny Potkin en Edmonton, Canadá, y Sheila Dang en Dallas; editado en español por Carlos Serrano) Reuters-NA NA