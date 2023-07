Víctor Manuel “Tucho” Fernández, designado por el papa Francisco como Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se despedirá del arzobispado de La Plata el sábado 5 de agosto con la celebración de una misa y luego partirá hacia el Vaticano para asumir su nuevo cargo.

Fernández, de 60 años, reemplazará desde "mitad de septiembre" al cardenal jesuita Luis Ladaria Ferrer y será el responsable del Dicasterio, el ministerio más importante de la Iglesia Católica, que se encargará de cuestiones doctrinales y de investigar casos relacionados con abusos de menores.

En una carta que publicó en Facebook esta madrugada bajo el título "Carta de Saludo a la Arquidiócesis de La Plata", Fernández agradeció a la comunidad los "cinco años hermosos" que pasó junto a ella y destacó que vio "palpitar la presencia del Espíritu Santo en muchos momentos que compartimos y en muchas iniciativas de ustedes".

"Algunas veces incluso anduve caminando por Berisso y Ensenada y sentía el gusto de ser pastor en estas tierras. He sufrido con las angustias de los pobres y también he gozado compartiendo alegrías", remarcó.

Además, señaló sobre su designación que “un mes atrás le dije al Papa que no aceptaba. Lo hice con todo el dolor del alma, porque él está mayor, necesita gente de confianza cerca, él es un grande y yo estoy muy agradecido por tanto bien que recibí de él. Pero le dije que no y me quedé con esa espina”.

En relación a su cambio de postura, el arzobispo platense contó que "cuando él (Francisco) estaba internado, me lo volvió a pedir. ¿Cómo responder que no? Pero él me facilitó las cosas porque me dijo que no es necesario que yo dirija los asuntos referidos a abusos de menores, ya que hay un equipo de especialistas que lo hace muy bien y que puede trabajar de forma bastante autónoma”.

Contó que “lo que él necesitaba es un Prefecto que pueda dedicar más tiempo a eso que da el nombre al Dicasterio: 'la doctrina de la Fe'", es decir que "se promueva el pensamiento cristiano" y "la profundización de las verdades de la fe".

“Seguiré en La Plata hasta principios de agosto, y después seguramente el Papa nombrará un administrador hasta que haya un nuevo Arzobispo, que seguramente será pronto”, sostuvo y agregó: “No me quiero ir sin despedirme y sin dejarles una sentida bendición, por eso los invito a la Misa de despedida que será el sábado 5 de agosto a las 16. Pocos días después ya viajaré a Roma para poder empezar en septiembre mi tarea con todo acomodado”.

Fernández pidió “que me acompañen con su oración en esta misión, ya que no todos estarán conformes con esta nueva orientación que da Francisco, y yo no confío en mis capacidades sino en la certeza de que el Espíritu Santo me guiará”.

Finalmente escribió: “Gracias a todos por lo que hacen, cada uno construyendo a su modo el Reino de Dios. Que el Señor les conserve la alegría de vivir y de servir. No me olvidaré nunca de rezar por esta Arquidiócesis donde pude sentir el gusto de la paternidad espiritual”. (Télam)