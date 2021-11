El médico pediatra e integrante del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, dijo hoy que la vacunación en niñas, niños y adolescentes se está desarrollando de manera "ralentizada" y aseguró que es "importante, segura y necesitamos hacerla cuanto antes".

"No hay ningún motivo para no vacunar a los chicos. Esperar genera mayores riesgos no solo para el chico, sino a la población en su conjunto", señaló.

"(La campaña) va un tanto ralentizada para nuestro gusto. Quisiéramos ir más rápido para poder cubrir rápidamente con las dos dosis al grupo de población que son los más chicos", dijo Trotta a El Destape Radio.

Sobre la razón de esa ralentización, indicó que "eso varía según la jurisdicción".

"Hay algunas que están muy activas en relación a la vacunación, pero que las familias tienen algunas dudas producto de la difusión que se da en algunos medios y algunas posiciones de opositores al Gobierno que generan dudas y no tienen ningún fundamento científico", explicó.

En este sentido, detalló que una de las provincias "activas en convocar a la población a la vacunación" es la provincia de Buenos Aires; en tanto "hay otras jurisdicciones como la ciudad de Buenos Aires donde no se le da un empuje".

En cuanto al grado de avance de la campaña dirigida a este sector etario, Trotta precisó: "Hasta el momento hemos vacunado a toda la población desde los 3 hasta los 17 años con las diferentes estrategias que se dan: de 3 a 11 años con la Sinopharm y de 12 a 17 con la Moderna y Pfizer".

"No hemos tenido ningún efecto adverso de gravedad", aseguró y agregó: "Con lo cual queremos llevar tranquilidad a la población y a las familias en el medio de todo este revuelo que se ha armado con información cruzada".

Por ello, pidió a la Sociedad Argentina de Pediatría "que pueda informar con toda certeza que la campaña de vacunación es importante, es segura y necesitamos hacerlo cuanto antes para llegar a fin de año con la población infantil con las dos dosis". (Télam)