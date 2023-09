Una escuela de Colombia y dos de Brasil fueron seleccionadas hoy entre las 15 finalistas a los World's Best School Prizes 2023, un premio que reconoce con 50 mil dólares a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías: colaboración con la comunidad, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables.

Las tres escuelas llegaron a la instancia final luego de haber pasado una preselección entre 50 escuelas en junio, cuando también participaron dos escuelas de Argentina, cinco de Brasil, dos de Colombia, una de Chile, de Ecuador, de Guatemala y una de Uruguay, entre otros establecimientos.

La escuela finalista de Colombia es la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, estatal primaria y secundaria ubicada en Pitalito, Huila, que "está librando una batalla triunfante contra los efectos devastadores de la producción de café en la región", y quedó seleccionada en la categoría "acción ambiental", detallaron los organizadores del premio, T4 Education.

MIRÁ TAMBIÉN Fingió estar descompuesta para denunciar el ataque de su pareja en Hospital de La Plata

Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco

Huila es el departamento líder en la producción de café en Colombia y enfrenta un desafío ambiental debido a la cantidad de residuos generados por la producción de café.

A través de su programa Cafelab Colombia, la escuela "ha demostrado que puede reducir la contaminación, fomentar el emprendimiento y contribuir a un ambiente más saludable", destacaron.

Por su parte, una de las escuelas finalistas de Brasil es la Escola Municipal Professor Edson Pisani, municipal con nivel inicial y primaria ubicada en Belo Horizonte, Minas Gerais, que "se ha erigido como un símbolo de transformación para las vidas sus estudiantes, sus familias y de toda la comunidad de Aglomerado da Serra, una de las favelas más grandes de Brasil", y quedó seleccionada en la categoría "colaboración comunitaria", añadieron.

MIRÁ TAMBIÉN La reducción de la pena a uno de los violadores integrantes de La Manada causa indignación en España

Escola Municipal Professor Edson Pisani

Durante más de 100 años, los habitantes de Aglomerado da Serra no tuvieron acceso a derechos básicos, como agua potable, saneamiento y transporte -explicaron-. Y, con su capacidad para movilizar a estudiantes, familias y vecinos, y acordar con el gobierno y líderes locales, la escuela se convirtió en la portavoz de su comunidad, al promover mejoras y prácticas de vida sostenible.

La otra institución brasileña finalista es EEMTI Joaquim Bastos Goncalves, escuela secundaria estatal en Carnaubal, Ceará, que "logró revertir un proceso de declive de la salud mental de sus estudiantes que desató la pandemia, reintegrándolos en la comunidad", y fue elegida en la categoría "promoción de vidas saludables", precisaron.

Esta escuela desarrolló el proyecto "Adopta un Estudiante" para identificar a estudiantes vulnerables, brindarles apoyo de psicólogos profesionales y educar a la comunidad escolar sobre la importancia de la salud mental.

EEMTI Joaquim Bastos Goncalves

Ante la falta de psicólogos en Carnaubal, el proyecto apuntó a buscar psicólogos de todo el país para atender a los estudiantes de manera online, detallaron.

"Aquellos que tuvieron apoyo mejoraron su autoestima y bienestar general, que resultó en un mejor rendimiento académico y sentido de la esperanza", destacaron.

Los premios se establecieron para "compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades", puntualizaron.

En la categoría "colaboración comunitaria", además de la escuela de Brasil quedaron seleccionadas una escuela sudafricana y otra norteamericana. En "Acción ambiental", además de la escuela de Colombia, fueron seleccionadas una escuela de Emiratos árabes y otra de Filipinas.

EEMTI Joaquim Bastos Goncalves

En "innovación", quedaron una escuela neozelandesa, una de Malasia, y otra de India.

Por la categoría "superar la adversidad" quedaron seleccionadas escuelas de Reino Unido, India e Israel.

Por último, en la categoría "promoción de vidas saludables", además de la escuela brasileña, quedaron una de Reino Unido y otra de Estados Unidos.

El anuncio de ganadores será en noviembre. Las cinco instituciones ganadoras serán premiadas con 250.000 dólares distribuidos en partes iguales, cada una recibirá 50.000 dólares.

Serán elegidas por un jurado compuesto de líderes y expertos en educación en todo el mundo.

📣 The Top 3 Finalists for the World's #BestSchoolPrizes 2023 are unveiled!

Dive into their transformative stories & cast your vote for the Community Choice Award.

Make an impact with your voice!

Vote for your favourite #StrongSchool

Además, este año, dentro de los premios, lanzaron el "Community Choice Award" (premio a la elección de la comunidad), que será entregado a la escuela que más votos obtenga entre las 15 finalistas en la instancia del voto público, habilitada desde hoy hasta el día 26 de septiembre inclusive, disponible en el link: vote.worldsbestschool.org.

La escuela ganadora del voto público será premiada con una membresía gratuita del programa Best School to Work, mecanismo de certificación de escuelas; y será anunciada junto a las otras cinco ganadoras.

Los premios fueron fundados el año pasado por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann. (Télam)