Tras un corte de vías de casi tres horas por parte de trabajadores tercerizados del Tren Roca en Avellaneda, que bloqueó la estación Constitución, pasajeros reaccionaron y causaron destrozos en la terminal, donde arrojaron piedras y se enfrentaron con la Policía. El incidente se inició alrededor de las 14:30 con un corte de vías protagonizado por unos 70 trabajadores de la empresa de seguridad MCM, que presta servicios para Trenes Argentinos, realizado cerca de la estación de Avellaneda. Tras algunas horas de tensión, en la que algunos manifestantes arrojaron piedras contra efectivos de la Policía Federal que acudieron al lugar, cerca de las 17:15, los tercerizados, que reclaman el pase a planta de unos 240 trabajadores, decidieron cesar el corte. La decisión se tomó luego de que el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenara a la fuerza policial el desalojo de las vías. Pero a esa hora, la tensión en Constitución había crecido, las puertas de la terminal se encontraban cerradas y los pasajeros, cuya presencia masiva en la calle aledaña impedía el paso de los colectivos, convertidos en medios alternativos en plena hora pico. Lo más exaltados rompieron baldosas y arrojaron esos proyectiles contra los policías que custodiaban los accesos cerrados, y también destrozaron algunos de los ventanales de la estación. Sin embargo, y una vez que se habilitó el acceso del público también hubo incidentes en el hall central de Constitución, cuando la gente corría hacia las formaciones. En esos momentos hubo nuevos choques con los efectivos, algunos de los cuales golpearon a los usuarios con sus bastones. Al respecto, el precandidato a gobernador bonaerense por la lista del Frente de Izquierda–Unidad del MST-PO, Alejandro Bodart, publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que "Hay que pararales la mano a Juntos por el Cambio, cierra su campaña con un muerto por la brtutal represión policial (en el Obelisco), mientras que en Constitución la policía federal enviada por el gobierno de Unión por la Patria reprimió salvajemente". En tanto, la empresa MCM representa a unos 500 empleados de seguridad distribuidos en distintas estaciones de la ex línea Roca. Mientras los trabajadores reclaman pasar a planta, Trenes Argentinos asegura que no les corresponde por pertenecer a otra empresa contratada por la firma estatal. En declaraciones a Noticias Argentinas, Marcelo Piñeiro, vocero de los trabajadores, indicó horas antes de la protesta que se reclama el pase a planta de 240 trabajadores de MCM, que tienen contratos que se renuevan anualmente. "Hace dos años y medio que estamos con este plan de lucha y seguiremos reclamando hasta que los compañeros sean incorporados a planta, aunque por ahora la empresa no dio ninguna respuesta a los reclamos", indicó. AMR/MAC/GAM NA