Un lobito marino que se encontraba sobre restos de basura y lejos de la costa en Coronel Rosales fue reubicado en el marco de un operativo llevado a cabo por la comuna junto a la Fundación para la Recepción y Asistencia de Animales Marinos (Fraam).

Como parte de las medidas preventivas ante la gripe aviar, desplegadas durante el operativo, los especialistas comprobaron que el animal se encontraba en perfecto estado de salud por lo que lo fue trasladado a otro sector costero.

"Se trata de un lobo marino macho de un pelo de la especie Otaria Flavescens que se encontraba bien, sin otro síntoma más que el proceso de recambio de su pelaje", indicaron desde la Fundación.

Asimismo, explicaron que por el llamado de un vecino se lo encontró a más de cuatro kilómetros de la costa y sobre un sector donde había restos de basura y vidrios rotos, lo que dio lugar al "operativo para rescatarlo y trasladarlo a otro sector seguro".

Con el aporte de personal de la comuna de Coronel Rosales junto a un biólogo, un veterinario y un técnico en medio ambiente se procedió a capturar al ejemplar para luego trasladarlo a otro sector costero donde fue liberado, relataron.

"Es normal que durante la muda, estos animales permanezcan fuera del agua más de lo habitual, ya que pierden aislación térmica", expresaron al señalar que "no presentaba ningún síntoma" en referencia a la gripe aviar y recomendaron que si alguna persona lo llega a ver que "no se lo moleste, no se lo fuerce a ingresar al mar y que alerten a los servicios de emergencia".

(Télam)