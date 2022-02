Familiares y amigos de Betiana Solange Rossi renovaron esta mañana los pedidos de ayuda para encontrar a la mujer, de 38 años, que salió de su casa del barrio porteño de Villa Real el pasado 7 de febrero y luego fue vista por cámaras de seguridad en el partido de Tres de Febrero, mientras que la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad solicitó la colaboración de testigos.

"Estamos desesperados porque no aparece", afirmó Vanesa, una amiga de Betiana, y expresó que sus allegados no saben "qué puede estar pasando".

Además, en declaraciones al canal C5N, afirmó: "Pedimos que si alguien la ve en la calle que no tenga miedo, que la retengan, que avise a la policía".

En la misma línea, su hermano Martín Rossi afirmó que luego de las filmaciones registradas en Tres de Febrero "no se sabe nada más" y remarcó que si Betiana "no quiere ver a nadie, que avise y la vamos a respetar".

"Puede comunicarse conmigo, hablarlo y si tiene algún problema o algo que la está aquejando, (podemos) ayudarla como quiera, dándole una mano o hablando para ayudar a que lo resuelva", dijo Martín esta mañana, en declaraciones al canal TN.

El hermano fue quien realizó la denuncia de la desaparición de Betiana y fue el que dio detalles sobre el momento en que dejó su casa: "Ella estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar. En ese momento el novio nos avisó, y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio", explicó.

La mujer fue vista a través de cámaras de seguridad realizando una compra en un supermercado ubicado en la avenida América al 700 en el partido bonaerense de Tres de Febrero entre las 17.19 y las 17.24 del pasado lunes, informaron fuentes policiales que difundieron imágenes y un video donde se la ve a Betiana.

Según se informó hoy, por indicación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 a cargo de Marcelo Retes, la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad solicitó "la presencia de testigos, principalmente de personas que hayan visto a la mujer" en determinadas intersecciones de calles del partido bonaerense de Tres de Febrero.

Los cruces de calles son Senador Benito Ferro y Nuestra Señora de Loreto; Senador Benito Ferro y 306; Senador Benito Ferro y Santa Rosalia; Senador Benito Ferro y Nuestra Señora del Carmen; Senador Benito Ferro y General Las Heras; Senador Benito Ferro y Chile ; Senador Benito Ferro y Lópe de Vega; y Colón y Santa Rosalía.

Además, las intersecciones Julio Pérez y Nuestra Señora de Loreto; Julio Pérez y 306; Intendente Ramon Landin y Uruguay; Avenida América y Saenz Peña; Avenida América y Florentino Ameghino; y Avenida América y Avenida General Mosconi.

Betiana Solange Rossi mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño, informaron fuentes policiales.

Su familia informó que posee cinco tatuajes y brindó más características identitarias de la mujer para facilitar su reconocimiento.

Uno de los tatuajes es en el brazo derecho con el dibujo de una mujer y una luna, otro en el antebrazo derecho con la figura de un mandala, en el brazo izquierdo tiene una frase que dice “En algún lugar podrás encontrar felicidad”, mientras que en el costado de la cintura lleva unos tribales y finalmente en la pierna, una pluma que se desdibuja formando aves.

También tiene un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.

Además, la última vez que fue vista vestía una pantalón corto color negro, musculosa rosa clara, zapatillas rojas, llevaba una riñonera cruzada en el pecho y una cadena de metal plateado con dije en forma de corazón, de acuerdo a la información oficial.

A las personas que cuenten con información sobre la persona buscada, la Policía de la Ciudad les pide que se contacten "de inmediato" con el 911 / 134 (anónima) o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001. (Télam)