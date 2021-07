Los masivos festejos en todo el país por la obtención de la Copa América por parte de la Selección argentina de fútbol encendieron la alarma entre los infectólogos, que prevén un rebrote de los casos de coronavirus en los próximos 15 días.

La imagen de miles de argentinos festejando con algarabía el "Maracanazo" albiceleste el domingo por la noche en el Obelisco porteño y en varios puntos del país en la mayoría de los casos sin respeto a las medidas sanitarias de distanciamiento social, generaron inquietud sobre la posibilidad de que se interrumpa el descenso de infecciones de Covid-19 que se registra desde hace unas semanas.

Para Gabriela Piovano, terapista intensivista e infectóloga del hospital Muñiz, "el hecho de que la gente haya salido a encontrarse masivamente en todo el país implica obviamente que de acá a 15 días habrá un aumento del número de casos de coronavirus".

Piovano, en diálogo con NA, advirtió que "sin duda, desde el punto de vista epidemiológicos, los festejos van a tener consecuencias". La profesional consideró que "tal vez el impacto de esta acontecimiento se pueda disminuir si la gente que concurrió a los lugares, que tiene personas allegadas de riesgo y que no están vacunados, mantengan después las medidas de distanciamiento social".

Además, sostuvo que un atenuante es que la mayoría de la gente que salió a festejar es joven, aunque recordó que cuando crecen los contagios "vemos colapsar el sistema sanitario y crece el porcentaje de enfermos graves y muertos" también entre esa población.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, advirtió que "lamentablemente sabemos que en una semana, diez días, es muy probable, más que probable, que veamos un rebrote a partir de esta aglomeración", ya que en términos epidemiológicos se trató de un "evento supercontagiador". "El fútbol es una alegría para todos, pero cuando pasó lo de Colón, nos quedó la ciudad de Santa Fe con alto número de contagios y ocupación de camas", recordó en declaraciones reproducidas por el sitio Canalveo.

En tanto, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, el médico del Hospital Muñiz Lautaro de Vedia, señaló que hubiera preferido que existieran limitaciones a los festejos, además de una campaña de concientización previniendo a la población, y consideró que ahora podría darse un "freno a la decaída" de los casos positivos de coronavirus.

"Desde ya que es una situación que uno comparte pero uno hubiera preferido limitar los festejos. Haber previsto con una campaña, que se pongan vallas. Era limitarlo, evitarlo no se puede porque es espontáneo", opinó el experto ante la consulta de NA.

"Es como si ganaban Boca o River un campeonato. Son situaciones que se tienen que prever. Hubiera preferido que no se produzca así".

"No digo que sea en forma inmediata y no digo que pueda provocar una situación extrema", enfatizó, pero -dijo- "las autoridades tendrían que haber pensando en esa posibilidad, que se iba a dar". "Es como si ganaban Boca o River un campeonato. Son situaciones que se tienen que prever. Hubiera preferido que no se produzca así", opinó.

Por otro lado, el pediatra Rubén Sosa, jefe de infectología del Hospital Pediátrico Pedro Elizalde, admitió que "cualquier masificación puede llevar" a un incremento de contagios, aunque relativizó las posibilidades de un riesgo sanitario y se alejó de las posiciones que culpabilizan a la población por una situación de ese tipo. "Es probable que cualquier masificación pueda llevar a un crecimiento de los casos. Pero de ahí a decir que puede ser un riesgo sanitario y poner en alerta a la población, hay que ver.

En teoría se podría decir que sí, pero no quisiera generar una culpabilización de los que fueron a festejar al Obelisco a cielo abierto", consideró al ser consultado por NA. Sosa sostuvo que hay que hacer hincapié en las normas de acuerdo con los números que se van dando en cada jurisdicción: "Esos números los manejan los gobiernos y los municipios" E insistió en la importancia de una "vacunación efectiva", por lo que señaló que la responsabilidad pasa por "el Gobierno y no tanto por la gente".