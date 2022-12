Un remisero de 59 años fue condenado a 11 años de prisión luego de que un jurado popular lo declarara culpable de haber abusado de una menor a la que la trasladaba a un establecimiento educativo de Bahía Blanca, durante hechos registrados entre 2008 y 2011, informaron hoy fuentes judiciales.

La condena la impuso el juez Julián Saldías, del Tribunal en lo Criminal 3, y recayó sobre Guillermo Lionel Vallejos por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda", luego de que un jurado popular lo declarara culpable.

Según la investigación realizada por la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara, los hechos se produjeron entre 2008 y 2011 cuando la víctima tenía entre 12 y 14 años.

"Los abusos se llevaban a cabo en el vehículo cuando el hombre trasladaba a la menor a un establecimiento educativo de Bahía Blanca", agregaron las fuentes.

La denuncia fue realizada por la misma víctima en octubre de 2019 en la sede de la Comisaría de la Mujer y Familia de Bahía Blanca, por lo que comenzó la investigación a cargo de la fiscal Lara.

Luego de distintos testimonios y pericias, la fiscal solicitó la detención del remisero a la jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, quien ordenó el arresto en marzo del año pasado.

Siendo mayor de edad, la propia víctima, cuyos datos se mantienen en reserva, había contado a través de las redes sociales los hechos que le sucedieron cuando se movilizaba a bordo junto con el remisero.

Tras la detención del hombre, la joven que hoy tiene 25 años contó durante un posteo en las redes sociales las situaciones que tuvo que atravesar.

"A continuación voy a contar lo que me hizo este hombre que se llama Guillermo Vallejos durante años de mi infancia y la adolescencia. Me cuesta mucho hablar todavía después de más de 10 años, me animé a denunciarlo, ya que no lo hacía por miedo", señaló en las redes sociales.

En ese sentido, la joven dijo que "cuando tenia 11 años me llevaba a la escuela con otros chicos, él era el ´remis´ trucho de Villa Delfina, siempre me decía que me siente en el asiento delantero (yo por ignorancia no sabía porqué)".

"Al principio todo era normal, al menos para mi inocencia de esa edad. Luego empezó a hacerme ´regalitos´, me daba golosinas, chocolates y me decía que no diga nada que él hacía", relató en sus redes sociales. (Télam)