En las vísperas de un nuevo aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, Víctor Veneziano, un excombatiente y personal auxiliar en una escuela del conurbano bonaerense, destacó la importancia de que se enseñe y hable de Malvinas en las escuelas para que "nunca se olvide por lo que luchamos".

"Las nuevas generaciones tienen que estudiar y saber lo que pasó, tienen que llevarlo siempre en el corazón. Malvinas es algo que no se puede olvidar nunca", expresó a Télam Veneziano (60), quien desde hace 16 años trabaja como auxiliar en la Escuela Primaria N° 46 del partido bonaerense de La Matanza.

Cada año, al llegar esta fecha, los docentes de esa institución acuden a él en busca de un "relato sensible" que luego contextualizan históricamente junto a los alumnos de los distintos grados.

"Las reacciones espontáneas (de los chicos) denotan sorpresa al escuchar un testimonio vivo. Víctor se vuelve grande a sus ojos, luego de cada 2 de abril ya no lo miran igual", aseguró Agustina Cardoso, docente de Historia en esa institución.

En marzo de 1982, Veneziano esperaba la baja del servicio militar cuando le llegó la notificación para ir a Malvinas: "No me firmaron la libreta y nos llevaron, a mediados de marzo, directo a Malvinas. Armamos el bolsón y de un día para el otro caímos en una guerra, sin tener idea de lo que estábamos haciendo", contó.

"Sigo contando esto porque nunca más se puede mandar a un matadero a los chicos como nos mandaron a nosotros, pero para eso tienen que conocer lo que pasó", expresó el excombatiente que se desempeñaba como abastecedor de municiones a tres kilómetros de Puerto Argentino.

"Fuimos sin la ropa ni los equipos correspondientes, el armamento que teníamos no era bueno. Las condiciones en las que estábamos eran pésimas, el agua congelada nos llegaba hasta la cintura en el pozo de zorro y estábamos muertos de hambre", recordó.

Como contracara, el ataque inglés era "infernal": "Ellos nos tiraban de todos lados, desde los barcos, los aviones y las personas cuerpo a cuerpo. Eran muy poderosos y además tenían el apoyo de otros países, no hay que olvidar eso".

"A veces todavía tengo miedo de contar lo vivido, porque justo yo soy uno de los torturados y estaqueados", expresó a Télam el excombatiente, quien forma parte del más de un centenar de ex soldados que denunciaron las torturas y violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército Argentino durante la guerra y que aún reclaman que la Corte Suprema de Justicia lo considere delitos de lesa humanidad.

"Teníamos tanto hambre que yo fui a un galpón donde había chocolates y de la desesperación los agarré y se los convidé a mis compañeros -relató Veneziano-. Cuando lo descubrieron, mi teniente primero y los suboficiales me estaquearon, me ataron las manos con alambres y los pies con sogas y me clavaron en la tierra, que estaba helada. Ahí me habrán dejado 10 horas".

"Por esa situación volví con principio de congelamiento. A los dos o tres años pude volver a caminar y estar mejor, pero esa fue la secuela de lo que me hicieron, no los de allá, los nuestros", añadió.

"Estuve 74 días en Malvinas y antes de irnos, no me acuerdo muy bien, pero nos hicieron firmar el pacto de silencio y no pudimos hablar nada de la guerra hasta 25 años después, aproximadamente", recordó Veneziano.

Tras tantos años de silencio, el excombatiente instó "a enseñar Malvinas en las escuelas y hablar de lo que sucedió con los chicos, para que nunca se olvide por lo que nosotros luchamos". (Télam)