Este nuevo aniversario de Santiago del Estero tiene un color distinto ya que, después de 138 años de creerlas extraviadas, fue hallada el acta de la autonomía provincial, lo que "marca un antes y un después" porque "es tener la palabra en vivo", conforme los historiadores consultados por Télam.

"Se sabía el contenido de lo que decía el acta de autonomía, pero no se tenía el original de la misma", comentó el historiador Esteban Brizuela, quien agregó que "después de una larga búsqueda por parte del director del Archivo Histórico de Santiago del Estero, Juan Viaña, finalmente se encontraron los originales".

En diálogo con Télam, Viaña sostuvo que esas actas "son el documento más importante que tenemos hoy en el archivo de la provincia" porque marca "su nacimiento" como jurisdicción "autónoma e independiente".

El valor documental va más allá de los actuales límites santiagueños debido a que, según Viaña, de la decisión política expresada en el acta "se derivaron todas las autonomías del resto de las provincias".

MIRÁ TAMBIÉN La campaña de vacunación en Puerto Almanza, el pueblo más austral del país

Viaña detalló que "el acta de la autonomía santiagueña fue firmada el 27 abril de 1820 por todos los cabildantes que representaban cada una de las provincias y la idea era separarse de Tucumán".

Agregó que "en 1814 Gervasio Posadas y Ávila –fue director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre ese año y 1815- dividió el noroeste argentino, al formar la provincia Del Tucumán con reunía las actuales Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán; y la provincia Del Salta, conformada por Salta y Jujuy".

"Santiago del Estero nunca estuvo de acuerdo con esa decisión, por lo que llevo que en el año 1820 declarase la autonomía", comentó.

Las actas formaron parte de los libros del Cabildo hasta que en 1869 el escritor e historiador Vicente Quesada la transcribió y la publicó en llamada Revista de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN Tierra del Fuego superó las 100.000 dosis de vacunas aplicadas

"El acta luego desapareció y entonces los posteriores historiadores se remitían a esa publicación" al dar cuenta de la autonomía santiagueña, explicó el director del Archivo Provincial.

Al ser consultado sobre cómo fue la desaparición del acta, Viaña señaló que "una conjetura" indica que "en 1882 Ángel Carranza, un diputado por Buenos Aires de origen santiagueño, solicitó al Gobierno provincial el envío de todos los libros de las actas para ser publicados".

"Santiago del Estero le otorgó los libros y se llegó a publicar apenas el Tomo I, ya que Carranza murió al poco tiempo", dijo y es así que "a partir de su fallecimiento se "pierde" el conocimiento y noción de dónde habían quedado estas actas".

Más tarde en 1942, explicó Viaña, la Academia Nacional e Historia conjuntamente con el Archivo General de la Nación publicaron las actas capitulares de Santiago del Estero y al "poco tiempo Santiago reclama los tomos originales y fueron devueltos a la provincia y quedaron depositados en el Archivo de la provincia".

De esta forma, Viaña cuando asumió al frente del Archivo de la Provincia, tenía como misión tratar de encontrar las actas, por lo que "hablé con uno de los descendientes de Quesada y me dijeron que cuando falleció su abuelo, el hijo había donado toda la biblioteca a una universidad de Alemania, me comunique con ellos y me dijeron que no tenían ninguna documentación de ese estilo".

Por lo que "volví a buscar en Santiago del Estero, me puse a leer nuevamente los nueve tomos de los libros originales de las actas, hasta que en el libro 8, el cual abarcaba los años 1817 y 1823, en las hojas de 1823 cerca de abril o mayo me llamó la atención un acta de 1820 que estaba metida ahí, me pareció raro, seguí leyendo, pasando las hojas, y más adelante encontré otra acta capitular de mayo de 1820 y me di cuenta que las hojas estaban entremezcladas".

"Seguí hojeando y ahí aparecieron las actas del 27 de Abril, una acta y manifiesto de la Autonomía y ahí estaban, mezcladas dentro de las actas de 1823", relató Viaña.

"Fue una sorpresa, ya que evidentemente siempre han estado en estos libros, pero mezcladas", consideró y en estimó que "en algún momento, no sé si en el año 1872 cuando publicaron el primer tomo, o en 1842 se debe haber desarmado al libro y vuelto a coser y ahí se entremezclaron las hojas, creemos que es lo más probable que haya sucedido".

Las actas de la Autonomía, como así también los demás documentos históricos ya son expuestos en forma digitalizados en el Archivo Histórico de la Provincia, el cual después del 25 de julio se reinaugurará en otro edificio que fue totalmente renovado para poder tener estas documentaciones de Santiago del Estero, según dijo Viaña.

El Archivo funcionará en el edificio de la Casa de Andrés Chazarreta, emblemático folclorista santiagueño, que contará con una sala de depósito aislada, otra sala para que asistan investigadores, alumnos y público en general, como también tendrá un espacio en donde se expondrá la vida y objetos de Chazarreta. (Télam)