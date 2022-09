Una tragedia sacudió a Santiago del Estero luego de que una estudiante de 11 años falleció al caer al vacío desde una tirolesa

El hecho ocurrió el jueves por la mañana cuando la menor estaba de excursión escolar con la institución Nuestra Señora de La Salette junto con sus compañeros de quinto grado

Hasta el momento no se conoce el resultado de las pericias, pero el fiscal que lleva adelante la causa tiene dos hipótesis: negligencia o una falla técnica.

Aunque por ahora no se sabe con exactitud qué llevó a que la menor, identificada como Nahia Guadalupe Medina Lazarte, cayera desde tanta altura, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la adolescente falleció por "heridas internas, sobre todo en la zona del abdomen, y que, en especial, afectaron a su hígado, lo que le provocó una hemorragia internay un posterior paro cardíaco".

Carlos Vega, el fiscal de la causa, solicitó una orden de detención contra el propietario del lugar y su hijo, quien estaba a cargo del predio en el momento del incidente

El camping al que asistieron se llama Aspha Tisi y queda a pocos kilómetros de las Termas de Río Hondo y de la capital santiagueña. Lazarte y sus compañeros de la escuela fueron hasta el camping Aspha Tisi para pasar un día de excursión y diversión con la llegada de la primavera

Todo ocurría con normalidad hasta que a las 10 de la mañana sucedió la tragedia. La menor estaba tirándose por la tirolesa, como lo hicieron otros amigos, pero en esta ocasión su arnés se rompió y ella cayó al vacío

Inmediatamente fue socorrida por los empleados del lugar y las autoridades escolares que llamaron al 911 para trasladarla al hospital. Guadalupe presentaba diversas heridas y lesiones por el impacto y antes de ser derivada al hospital su pronóstico era delicado

Cuando la menor ingresó al Centro Integral de Salud trataron de reanimarla, pero finalmente murió a los minutos de llegar.

"No se sabe si no fue sujetada correctamente o se rompió el arnés. Al hospital llegó con un arnés puesto que fue secuestrado, como así también todos los elementos de la tirolesa para ser sometidos a pericias", detalló el fiscal Vega a la prensa local. Aunque no se precisó desde qué altura cayó, la tirolesa mide unos 200 metros y tiene una altura máxima de 5 metros

En la investigación también se tratará de corroborar si el predio tenía la habilitación pertinente

