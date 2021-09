Los trabajadores del hospital Posadas, que por primera vez desde el comienzo de la pandemia no tiene pacientes positivos de coronavirus en terapia intensiva, centran sus esperanzas en la campaña de vacunación y en el compromiso social con las medidas de cuidado.

El hospital participó desde el comienzo de la pandemia en investigaciones clínicas sobre diversos medicamentos y todavía sostiene parte de su estructura orientada exclusivamente a la atención de esta enfermedad.

El director Ejecutivo del Hospital Posadas y médico terapista, Alberto Maceira, afirmó en diálogo con Télam: "Nosotros tenemos la guardia preparada para recibir 300 consultas Covid-19 por día, algo que hoy ya no tiene sentido porque estamos recibiendo menos de 30 y al hospital no le sobran espacios".

"Pero cuando hablamos con los directores médicos para volver esos recursos a la guardia general y pensamos en no tener más un área separada Covid, no nos animamos, así que les terminamos pidiendo las instalaciones que utiliza la guardia de Gendarmería para instalar allí una guardia Covid más chica y a los gendarmes los mandamos a otra oficina porque no queremos relajarnos", agregó de inmediato.

MIRÁ TAMBIÉN Directores de hospitales bonaerenses cuentan cómo la vacunación cambio las terapias intensivas

Por su parte, el jefe de coordinación de Cuidados Intensivos del Hospital Posadas, Enrique Pezzola, señaló que "este es un virus al que uno le tiene mucha desconfianza; ya lo ha demostrado en países con una alta tasa de vacunación como Israel o el Reino Unido, donde hubo que manejar terceras o incluso cuartas olas".

"Yo creo que si nos seguimos cuidando a pesar de las aperturas que son necesarias para reactivar la economía y oxigenar el cerebro, podríamos entrar en una nueva normalidad en la que quizás sigamos teniendo nuevos contagios pero que con la vacunación ya no necesiten tanto del sistema hospitalario", añadió.

Pezzola recordó que "inicialmente había una afluencia masiva de artículos sobre el tema y se mencionaban muchos medicamentos que inicialmente parecía que servían y después no, hubo todo un trabajo para discernir qué cosa era información válida de la que no; se sacaban muchos artículos que metodológicamente no eran adecuados para tratar de demostrar rápidamente que algo servía".

En ese sentido, Maceira ejemplificó que "al ser un hospital nacional tenemos un vínculo muy estrecho con el Ministerio de Salud y cada cosa nueva que salía la empezábamos a probar nosotros. Recuerdo que cuando decían que la hidroxicloroquina era maravillosa para esta enfermedad nos llamaron del ministerio y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para sumarnos a un estudio que terminó demostrando que no era cierto".

MIRÁ TAMBIÉN Jubilados bonaerenses percibirán sus haberes de septiembre desde el miércoles

"Todo era un aprendizaje diario, había un equipo que venía en los turnos mañana, tarde y noche a enseñarle al personal de limpieza a colocarse de manera correcta los equipo de protección personal, cosa que nunca había formado parte de sus tareas", completó. (Télam)