La Colectiva de Trabajadoras Judiciales pidieron a la Suprema Corte de Buenos Aires y a la Procuración la creación de "un protocolo de actuación para los casos de violencia de género laboral", en el ámbito del poder judicial y la creación de un área especializada para esta problemática.

Los pedidos, que presentaron ante las autoridades del Poder Judicial, son respaldados por dos trabajos de investigación que realizaron y que "visibilizan la violencia de género que sufren las mujeres" dentro de ese ámbito laboral.

Uno de los trabajos es la encuesta que se difundió el pasado 3 de junio que consistió en la recolección de testimonios de trabajadoras víctimas, con resultados alarmantes; el 77% de las víctimas que no realizaron denuncias, no lo hicieron por desconfianza en el sistema, miedo a que no le crean, temor a represalia o desventaja laboral, mientras que en el 88% de los casos denunciados el agresor no recibió sanción ni fue trasladado.

En contraposición, según esa misma encuesta, el 23% de las víctimas tuvo la necesidad de pedir licencias y el 55% pidió un traslado o pensó en renunciar.

MIRÁ TAMBIÉN La autopsia confirma que el hombre al que le explotó su casa en Córdoba murió de un tiro en la boca

"La mayor parte de los testimonios dan muestras de las falencias del sistema vigente", sostuvo la Colectiva a Télam.

A su vez, citó testimonios en los que trabajadoras aseguran que tras haber sido violentadas desde hace diez años, recurrieron "al área de personal y la única solución que nos dieron fue que nos busquemos otro lugar para trabajar".

Click to enlarge A fallback.

"Consideramos que es evidente un urgente cambio en el abordaje de las violencias en el ámbito laboral. El descreimiento de las víctimas en el sistema imperante y la falta de medidas conducentes a transformar esta situación beneficia a la impunidad y a la reproducción de estas prácticas por parte de los operadores denunciados", argumentó la organización en un texto difundido hoy a la prensa.

Pidió también participar de la Comisión de Género e Igualdad de la SCBA. "Queremos participar y creemos que es un espacio que nos deben dar", sostuvieron.

MIRÁ TAMBIÉN Tres provincias registraban hoy focos activos de incendios forestales

Como parte de las actividades que realizarán durante la jornada de hoy, en la que se conmemora a nivel internacional el Día de la No Violencia a las mujeres, las trabajadoras convocaron a una radio abierta en la puerta del Palacio de Tribunales de la avenida 13 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata desde el mediodía, en la que se leerán los testimonios de las compañeras. (Télam)