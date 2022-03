Tom Brady, leyenda del FútbolAmericano y considerado el mejor jugador de la historia de esedeporte, anunció que jugará una nueva temporada en la NFL, seis semanas después de haber confirmado su retiro a los 44 años

"En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volveré a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa", escribió Brady en su cuenta oficial de la red social Twitter. Además, tras informar que dejaría el deporte profesional a comienzos de febrero pasado, el legendario mariscal de campo ahora remarcó que "el trabajo no se ha acabado". Su arribo a la NFL se produjo en el año 2000, cuando llegódesde la Universidad de Michigan en el puesto 199 del draft y fueseleccionado por Bill Belichick y los New England Patriots. Un año más tarde comenzó a ser figura en los logros de losPatriots, ganadores de tres Super Bowls en tan solo cuatrotemporadas (2002, 2004 y 2005). Más tarde, entre 2014 y 2018, los Patriots se coronaron otras tres veces, y luego Brady dejó sus filas tras dos décadas para jugar en los Buccaneers de Tampa, donde ganó el título en su primera temporada (2020). Entre los impactantes números de su carrera, Brady fue elquarterback que lanzó más pases completados, yardas aéreas(85.520) y touchdowns (624) en la historia y es el jugador conmayor cantidad de victorias de la NFL (278). FG/KDV NA