Elsa Ponce, la abuela del mediocampista Exequiel Palacios, flamante campeón Mundial con la Selección Nacional en Qatar 2022, dijo hoy que toda la familia "lloró de la emoción" y que su nieto "es un santiagueño más", a quien le gusta "recorrer el campo y los animales" y, sobre todo, "la tranquilidad".

Palacios levantó ayer la Copa del Mundo en el estadio Lusalil de Doha, Qatar, donde estuvo festejando con su mamá Mariela Rodríguez, santiagueña como su abuela, y le hizo una videollamada a Elsa.

"Me decía tranquila abuela. Todos llorábamos de la emoción, era todo alegría y él abrazaba a su mamá; estábamos muy felices”, dijo Elsa hoy a Télam.

"Él (Exequiel) es siempre muy atento, siempre me nada mensajes y me pregunta cómo estoy, me dice ya voy a ir abuela. Siempre hablamos”, destacó.

“Él es un santiagueño más y no ve la hora de venir a Santiago del Estero, a donde viene desde chico", agregó.

Palacios nació en Famaillá, provincia de Tucumán, pero su familia -su padre Luis y su madre Mariela Rodríguez- se fue a vivir a Buenos Aires cuando tenía dos meses, a la casa de los padres de su abuela Elsa, hoy de 67 años.

Su madre Mariela es oriunda de la localidad de Varas Cuchuna, en el interior del departamento Salavina, por lo que toda la familia materna vive en Santiago del Estero.

Elsa comparte vacaciones con Exequiel desde que es muy pequeño en el interior santiagueño, a donde venía con sus padres, y hace siete años que ya no vive en Varas Cuchuna y reside en la ciudad de Sumampa, al sur de Santiago del Estero.

“Estoy muy orgullosa”, dice emocionada la abuela. “Vi todo el partido de la final, estaba muy nerviosa, y mis hijas salían a la vereda para no ver la televisión, salían a llorar y volvían, era una desesperación”, comentó sobre la final de ayer en la que Argentina venció 4-2 en la definición por tiros desde el punto penal a Francia.

“Hasta que salieron campeones y aquí era una fiesta, todos festejábamos”, recordó, e incluso ella salió a festejar en las calles de Sumampa.

“Ayer lloré toda la tarde. Cuando tenían la copa, era todo emocionante. Lloré mirándolo, pensando también en mi hija, venían todos los recuerdos y porque queríamos que gane la Argentina”, remarcó doña Elsa.

“También recordaba cuando mi nieto tuvo una lesión en la vértebra, por la que estuvo mucho tiempo sin jugar, mucho lo cuidaban y por eso pensábamos que no lo iban a convocar (para la Selección Argentina), pero lo llevaron y fue toda una alegría”, dijo.

“Él nos llena de orgullo. Hoy estamos más tranquilos, ayer todo el día lloramos. Espero que venga, como todos los años cuando tiene algunos días de vacaciones, siempre ha venido a Sumampa, pero especialmente a Varas Cuchuna, que es en el campo, en donde todavía tenemos la casa ahí. Llega a Sumampa y de ahí pasa para el campo”, sostiene.

“Siempre ha sido la prioridad de él, el campo y los caballos, le gustan los animales, recorrer el campo, le gusta mucho la tranquilidad”, remarcó.

"Desde chiquito siempre fue un chico muy bueno, tímido, calladito y cuando llegaban al campo lo primero que hacía era buscar los caballos”, añadió Elsa

“Cuando viene también visita la Escuela de Varas Cuchuna, en donde andaba mi hija y le trae cosas para los chicos, pelotas y equipos de futbol”, comentó y, en ese sentido, remarcó que Exequiel “es un chico muy bueno, buenísimo, siempre fue humilde y en el campo es un vecino más”.

Sobre los inicios de Palacios en el fútbol, Elsa relató, que desde la adolescencia, “en la escuela de Bordo Pampa, que es otro pueblito cercano a Varas Cuchuna, todos los años, en el mes de agosto, se hacía campeonato y él venía a jugar ahí”.

“Aquí tiene muchos amigos y en el campo todos los changos son amigos de él”, agregó, y destacó que Exequiel, cuando los visita, siempre “va a la Virgen de Sumampa, porque es muy devoto, ya inclusive le dejó los botines y la camiseta de Argentina, de cuando salieron campeones”.

“Ahora, mi hija (Mariela, mama de Exequiel) está volando y mañana llegarán a Buenos Aires, donde descansará unos días y después se viene para Sumampa, no sé si Exequiel va a venir”, concluyó Elsa. (Télam)