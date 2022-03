El presidente del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, sostuvo hoy que el objetivo de las nuevas modalidades de atención es avanzar en la "modernización" de la obra social de la provincia de Buenos Aires y remarcó que se busca que “los trámites sean lo más automáticos posibles”.

Giles afirmó que estos cambios apuntan a "resolver la cuestión prestacional, fundamentalmente médica" e "ir hacia la modernización del IOMA”, la segunda obra social "más importante del país".

El gobernador Axel Kicillof, en el discurso de apertura del nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, anticipó que durante este año se iba a ejecutar "un plan integral que empieza por la modernización y digitalización de IOMA”

Al respecto, el titular del IOMA destacó que se busca modernizar el instituto mediante el uso de herramientas digitales, que permitirán “más accesibilidad y agilidad” para que la persona afiliada “no tenga que dar vueltas de un lado para otro”.

En esa línea, precisó detalles del plan de modernización de las delegaciones y la creación de 200 policonsultorios, muchos de los cuales serán polivalentes y otros, centros de referencia de especialidades.

En declaraciones por Radio Provincia, también detalló que se está agilizando el acceso a las consultas médicas y las autorizaciones de las prácticas, y refirió a los acuerdos que se lograron con las principales centrales médicas "para estimular a los médicos para que usen las herramientas digitales del IOMA a partir de un adelanto de pago”.

“A partir de ahora, los profesionales cobran a 30 y no a 60 días y quienes usen las herramientas digitales de la obra social además percibirán un 30% más sobre las consultas”, dijo, y añadió que se busca la digitalización de las prácticas y de la atención ya que “también es un importante beneficio para los afiliados”.

Agregó que se está trabajando para “digitalizar los procesos para que tanto afiliados como médicos puedan iniciar los trámites desde sus casas".

En ese marco, GIles se refirió al rechazo de la Agremiación Médica Platense (AMP) sobre los anuncios y advirtió que “son conocidos actores políticos''.

"Uno de los reclamos es que los médicos de consultorio están mal pagos. Acá se presenta un 30% de aumento a los profesionales que utilicen las herramientas digitales del IOMA. En OSDE trabajan con herramientas digitales", aseveró y completó: "No entiendo por qué el rechazo en el caso del IOMA. No tiene sentido porque al acuerdo no lo rechazó ninguna otra agremiación médica". (Télam)