La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, advirtió hoy que el consumo de drogas “es un problema de todos” y pidió que se evite "discriminar" al que ingiere esas sustancias, al remarcar que ello puede llevar a dichas personas a no solicitar ayuda en los centros de salud.

“No hay que discriminar al que consume porque podemos tener gente hoy que haya consumido de esta droga en mal estado y que por miedo no vaya a atenderse, por eso es muy importante no frivolizar”, señaló la funcionaria, al referirse al consumo de cocaína adulterada registrado ayer en la provincia de Buenos Aires que provocó al menos 20 muertos y decenas de internados.

Torres remarcó que “se habla poco de estos temas, y hay que hablar de consumos, de drogas, ya que, parece que el mundo adulto no consumiera y es solo un problema de jóvenes. Esta tragedia muestra historias de vida muy difíciles, vemos que no son sólo jóvenes sino personas de más de 40 años, que no son gente pobre, demostrando que es un problema de todos”.

En diálogo con Radio del Plata indicó que este año, el Observatorio Argentino de Drogas que pertenece a Sedronar junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), va a realizar una encuesta nacional de consumo.

En este sentido precisó que se buscará saber: ¿qué consumimos?, ¿por qué? y si hay prevalencias de causa, ya que advirtió que “el consumo siempre es un síntoma de otras cosas que hay que desarmar”.

“Es algo en lo que trabajamos mucho porque no cualquiera que consume drogas ilegales te cuenta todo, pero estamos trabajando para tener datos más certeros, aunque está bien decir que lo que más se consume en Argentina son drogas legales como el alcohol o medicamentos que nadie te receta”, detalló Torres.

Con respecto al trabajo que realiza Sedronar, dejó en claro que “hoy se encarga de investigación, prevención, atención y acompañamiento a personas y todo lo que es narcotráfico corresponde al Ministerio de Seguridad, ya que una cosa es el delito del narcotráfico y otra es un pibe que consume”.

Así, recordó que Sedronar tiene una línea telefónica que es el 141 que funciona las 24 horas. (Télam)