La provincia de Tierra del Fuego volvió a registrar más de 3.500 casos de coronavirus en una semana, al mismo tiempo que superó los 500 fallecidos desde el inicio de la pandemia, confirmaron fuentes sanitarias.

Un informe epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud fueguino dio cuenta de 3.598 nuevos contagios en la semana del 9 al 15 de enero, de los que 1.684 se produjeron en Ushuaia, 1.756 en Río Grande y 158 en Tolhuin.

Por su parte en la semana anterior, del 2 al 8 de enero, se habían informado 3.539 casos, cifra que a su vez había multiplicado por 10 los datos del período anterior.

Las autoridades también confirmaron 5 nuevos fallecimientos a causa de la enfermedad, mientras que el número de internados en terapia intensiva se mantiene estable.

De acuerdo al registro oficial, desde el inicio de la pandemia se contagiaron en la provincia 39.438 personas, de las que 33.610 fueron dadas de alta, 501 fallecieron y hay 3.749 casos activos.

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, Tierra del Fuego recibió 366.388 dosis de las que aplicó 334.793: 154.898 personas recibieron la primera y 139.568 completaron el esquema de inmunización.

Asimismo se aplicaron 8.292 dosis adicionales, 97 vacunas de aplicación única y 31.938 dosis de refuerzo.

La tercera ola de coronavirus se manifiesta en la provincia a partir de fines de noviembre, con las primeras infecciones relacionadas a la actividad turística, y en particular al inicio de la recalada de cruceros en el puerto de Ushuaia.

Todo comenzó con 11 casos detectados en la tripulación del crucero "Ultramarine", de la empresa Quark Expeditions, que arribó a Ushuaia el 25 de noviembre.

En las semanas posteriores se diagnosticaron 7 casos importados (el 7 de diciembre) 3 más (el 14 de diciembre) y otros 8 (el 21 de diciembre) aunque ya combinándose con casos autóctonos.

Por eso, tanto las autoridades sanitarias como el Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) y el Comité Operativo de Emergencia (COE) solicitaron "intensificar las medidas de prevención" a trabajadores del sector turístico que se desempeñan en hoteles, establecimientos gastronómicos, servicio de guías y transporte, entre otros.

El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier Barrios, negó ayer que el incremento de contagios haya generado una situación de colapso en el área de terapia intensiva del Hospital Regional Ushuaia, donde la cantidad de camas se mantiene reducida al 30% a partir de un incendio ocurrido en julio de 2021.

De todos modos, fuentes hospitalarias revelaron que ese establecimiento posee solo tres camas de terapia habilitadas para casos de Covid-19, y que la demanda es creciente a pesar de que el avance del plan de vacunación se traduce en menos casos graves respecto de las olas anteriores del virus.

Pese al crecimiento de casos, el Gobierno fueguino resolvió que no es obligatorio en el distrito el aislamiento de personas asintomáticas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, siempre y cuando no sean convivientes y sin importar si están vacunados o no.

Esa medida es menos estricta que la recomendación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios sugirieron flexibilizar el aislamiento solo en casos de contactos estrechos asintomáticos vacunados. (Télam)