La provincia de Tierra del Fuego registra un amesetamiento de casos de coronavirus en los últimos 18 días, aunque en las últimas jornadas se produjo un incremento de la cantidad de fallecimientos y de personas internadas, informaron hoy fuentes oficiales.

Un informe difundido por el Ministerio de Salud provincial señaló que en los últimos cuatro días relevados (entre el 16 y el 19 de enero) se produjeron 1.749 contagios, 690 en la ciudad de Ushuaia, 985 en Río Grande y 74 en Tolhuin.

La cifra representa un promedio de 437 casos diarios, algo por debajo de los 500 notificados en las dos semanas anteriores.

En cambio, el relevamiento dio cuenta de siete muertes por Covid-19 ocurridas en las últimas cuatro jornadas, la cifra más alta desde el comienzo de la segunda ola.

Además, también creció el número de internaciones, que en terapia intensiva pasó de 14 a 20 pacientes, cuatro en Ushuaia y 16 en Río Grande, entre el sector público y el privado.

Asimismo se confirmó un aumento de las internaciones en sala general, que crecieron de 23 a 30 en el mismo período.

Las autoridades sanitarias informaron que, desde el inicio de la pandemia, Tierra del Fuego registra un total de 4.1187 contagios, de los que 34.922 fueron dados de alta, 508 personas fallecieron y hay 4.186 casos activos en la actualidad.

La tercera ola de coronavirus se manifiesta en la provincia a partir de fines de noviembre, con las primeras infecciones relacionadas a la actividad turística, y en particular al inicio de la recalada de cruceros en el puerto de Ushuaia.

Todo comenzó con 11 casos detectados en la tripulación del crucero “Ultramarine”, de la empresa Quark Expeditions, que arribó a Ushuaia el 25 de noviembre.

En las semanas posteriores se diagnosticaron 7 casos importados (el 7 de diciembre) 3 más (el 14 de diciembre) y otros 8 (el 21 de diciembre) aunque ya combinándose con casos autóctonos.

Pese al crecimiento de casos, el Gobierno fueguino resolvió que no es obligatorio en el distrito el aislamiento de personas asintomáticas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, siempre y cuando no sean convivientes y sin importar si están vacunados o no.

Esa medida es menos estricta que la recomendación efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos funcionarios sugirieron flexibilizar el aislamiento solo en casos de contactos estrechos asintomáticos vacunados.

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación, Tierra del Fuego recibió 373.363 dosis de las que aplicó 338.097: 155.233 personas recibieron la primera y 140.196 completaron el esquema de inmunización.

Asimismo se aplicaron 8.383 dosis adicionales, 114 vacunas de aplicación única y 34.171 dosis de refuerzo. (Télam)