Un plenario de las Comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda de la Nación firmó hoy dictamen para la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, impulsada por el oficialista neuquino Oscar Parrilli y que funcionará sobre la base del actual Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos del mismo nombre.

La intención del proyecto es otorgar al instituto el mismo "régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales".

La iniciativa establece la creación de una comisión "integrada por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, un representante del Ministerio de Educación y un representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos 'Madres de Plaza de Mayo'", y será presidida por un "rector organizador".

"Es claro que no debe confundirse la autarquía con la autonomía y, por ende, la naturaleza meramente autárquica del Instituto no garantiza la continuidad de la labor que le incumbiría a la universidad, puesto que cualquier cambio de titularidad -no sólo del Ejecutivo- sino del propio Ministerio -en referencia al de Justicia-, puede imponer el rumbo que la nueva autoridad determine, pues su autarquía también está condicionada por los recursos que se le asignen", señala Parrilli en los fundamentos del proyecto.

MIRÁ TAMBIÉN Inauguran en Formosa capital un Centro Ambiental para residuos sólidos urbanos

Por otra parte, el legislador neuquino agrega que "la garantía de autonomía propia de las universidades (inciso 19° del artículo de la Constitución Nacional) requiere también una urgencia nacional que no puede pasarse por alto".

Además, establece que los archivos del actual Instituto "no pueden quedar a merced de cualquier futura coyuntura política, debiendo ser custodiados por una entidad con la debida garantía de la autonomía constitucional, que sería la depositaria, custodia y conservadora de ese patrimonio cultural e histórico de nuestra Nación, abierto a los investigadores de todo el mundo".

Al defender el proyecto ante un plenario de Comisiones, Parrilli aseguró que "tener una universidad de las Madres es poner en rango universitario la defensa derechos humanos".

"Hay que conocerlos, enseñarlos, capacitar y formar", afirmó el oficialista neuquino, que aseveró que la nueva institución estará "dedicada a la enseñanza y la difusión de los principios de los derechos humanos". (Télam)