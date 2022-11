El futbolista de la Selección Argentina Thiago Almada, quien juega en Atlanta United de Estados Unidos, será denunciado el próximo lunes ante la FIFA por abuso sexual y pedirán que no juegue lo que resta del Mundial de Qatar 2022. Así lo confirmó a la agencia Noticias Argentinas, Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la joven denunciante, quien además dijo que la presentación se va a realizar en toda las delegaciones del ente rector del fútbol. Almada está imputado en la justicia de San Isidro por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal" tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos ex jugadores de Vélez el 4 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia por coronavirus. "Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA", confirmó la letrada. Al referirse a la causa, Hermida Leyenda agregó: "Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para para permitirle jugar". "Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias", concluyó la abogada, quien también contó que tanto ella como su defendida recibieron amenazas. En febrero del año pasado, el club Vélez Sarsfield anunció que los futbolistas Miguel Brizuela y Thiago Almada fueron separados "temporalmente" del plantel profesional "en virtud de la imputación" judicial en una causa por abuso sexual, que se inició en diciembre de 2020 a partir de la denuncia de una joven sobre hechos ocurridos durante una fiesta en la que también estaban presentes otros dos futbolistas del conjunto de Liniers. GO/MAC/GAM NA