Tesla Inc accedió hoy a retirar 362.000 vehículos en Estados Unidos ante los problemas de su software Beta Full Self-Driving (FSD), después de que reguladores federales determinaron que el sistema no cumple adecuadamente con las leyes de seguridad vial y podría provocar accidentes. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) dijo que el software de Tesla permite que un vehículo "exceda los límites de velocidad o viaje a través de las intersecciones de manera ilegal o impredecible, lo que aumenta el riesgo de un choque". Tesla lanzará una actualización de software (OTA), sin cargo, y dijo que no tiene conocimiento de ninguna lesión o muerte que pueda estar relacionada con el tema. El fabricante de autos dijo que tenía 18 reclamos de garantías. El retiro del mercado, con el que Tesla dijo que no estaba de acuerdo, es una intervención inusual de los reguladores federales en un proceso de pruebas en terreno que la compañía considera crucial para el desarrollo de autos que puedan conducirse solos

FSD Beta es utilizado por cientos de miles de clientes de Tesla. El retiro cubre los vehículos Model S, Model X, Model 3 2017-2023 y Model Y 2020-2023 2016-2023 equipados con software FSD Beta o instalación pendiente. La NHTSA tiene una investigación en curso que abrió en 2021 sobre 830.000 vehículos de Tesla con sistema de asistencia al conductor Autopilot por una serie de accidentes con vehículos estacionados por emergencias. La NHTSA está examinando si los autos de Tesla aseguran adecuadamente que los conductores estén prestando atención, al tiempo que dijo que, a pesar del retiro del FSD, su "investigación sobre el piloto automático de Tesla y los sistemas de vehículos asociados permanece abierta y activa". (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters). Reuters-NA. NA