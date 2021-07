La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, aseguró hoy que la cantidad de fallecidos por coronavirus es actualmente "la mitad que teníamos el año pasado con la misma cantidad de casos" gracias al ritmo de vacunación, y dijo que se espera de manera "inminente" la aprobación del inmunizante del laboratorio Moderna para su aplicación en los menores de 18 años.

"Hoy la mortalidad se ha reducido significativamente en todos los grupos de personas vacunadas, ya se empieza a ver la reducción en los grupos de edad más jóvenes", celebró Tarragona en declaraciones para FutuRöck.

Con respecto a la vacunación de menores de edad aseguró que "el panorama es muy alentador" al señalar que hoy se reunirá la Unión Europea para aprobar la aplicación de la vacuna del Laboratorio Moderna a esa población.

La semana pasada llegaron a la Argentina 3,5 millones de dosis de Moderna donadas por ese país, y el Gobierno estima que al menos una parte de ellas se utilizará para menores de edad, tras la aprobación de la Anamt.

Tarragona subrayó que, de aprobarse, "tenemos 3 millones y medio de dosis de Moderna que llegaron el viernes de la semana pasada", con lo cual esto permitiría "avanzar con los menores".

En este aspecto, el Gobierno nacional espera "para la primavera tener gran parte de la población vacunada" si se mantiene el ritmo de llegada de vacunas al país.

El objetivo de la campaña de vacunación es llegar a tener el 85% de la población vacunada para alcanzar lo que los científicos denominan inmunidad de rebaño.

La funcionaria aseguró que "no ha costado" que la gente se vacune y consideró que la confianza de la población argentina en las vacunas "es muy alta".

En ese sentido, indicó que quienes no se empadronaron no lo hicieron porque "no tienen acceso a conectividad".

Desde Nación se está recomendando la vacunación "casa por casa" para llegar a la población más distante, añadió.

Por último, remarcó que "la vacunación nunca es individual", sino que tiene "un beneficio colectivo". (Télam)