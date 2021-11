Tani Fernández, hijx del presidente Alberto Fernández, dijo que participará de la marcha de hoy porque "orgullosamente" es una persona "bisexual, no binaria en Argentina" y afirmó que sigue "luchando" por su comunidad.

"Desde 1992 a la fecha seguimos luchando", comienza el texto que Tani publicó en Instagram para contar las razones por las que hoy participará de la Marcha del Orgullo, y en la que asegura elegir "poner la cara" por su comunidad.

"Hoy me visto de mis dos banderas, la bandera de mi país y la bandera de mi comunidad. Porque ORGULLOSAMENTE soy una persona bisexual, no binaria en Argentina", dice el texto en el que agrega: "Yo no lo debo nada a nadie y en lugar de esconderme elijo poner y seguir poniendo la cara por mi comunidad, sin creerme un referente ni nadie, porque no creo serlo".

"Hartx estoy de recordar que no hay un solo día del orgullo. El día del orgullo es todos los días mientras nuestra comunidad siga siendo atacada y vulnerada", señala el texto que Tani publicó en Instagram.

MIRÁ TAMBIÉN Miles de personas acudieron a la feria del Orgullo en Plaza de Mayo y reclaman Ley Integral Trans

Allí, recuerda que en "2019 un suceso en mi vida me puso bajo una luz que yo nunca pedí y que dejó en evidencia como tanta gente en este país (y en otros también) todavía cree que las personas LGBTIQ+ no somos dignas de tener derechos". Sin referencias puntuales, aunque si menciona el año en que su padre fue elegido Presidente, Tani agrega que "ante tanta gente externa que opinaba que yo tenía que calmarme y dejar de, y cito, 'ser tan trolo', yo opté por mostrarme como quien soy, postura que mantengo al día de hoy".

En la publicación, escrita en letras blancas con un fondo negro, recuerda también que este año tomó "otra decisión muy importante en mi vida, abandonar la identidad que este mundo me dio y me obligó a tener, y construir una nueva, con un nombre nuevo que represente quien soy".

Click to enlarge A fallback.

Cuando en julio de este año el Gobierno nacional anunció la posibilidad de acceder a un DNI no binario, que incluyera un X en lugar de femenino o masculino, Tani, quien hasta entonces se llamaba Estanislao, fue uno de los primeros en gestionar su nueva identidad.

El posteo, publicado en la cuenta que utiliza con su nombre artístico, Dyhzy, comienza con una serie de fotos con su vestimenta Drag Queen, llevando una peluca roja, un vestido con lentejuelas celeste y blanca y una capa con los colores LGBT.

MIRÁ TAMBIÉN Desactivan más de 400 publicaciones que ofrecían conexiones eléctricas clandestinas en La Plata

Tras señalar a Argentina como un país "pionero en materia de derechos para la gente de la comunicad LGBTIQ+", Tani señala que "todavía falta un montón", y entre los reclamos pide que "aparezca Tehuel, el joven trans quien está desaparecidos desde el 11 de marzo.

En otro trama, Tani señala: "Esto es el orgullo para mí. Ante adversidades no dejar de vivir la vida siendo quien es une, porque antes de nosotros mucha gente, en sociedades y contextos mucho más difíciles, luchó para que podamos estar acá viviendo nuestra vida de la forma más libre posible". (Télam)