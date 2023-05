El ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto a sus pares de Salud, Carla Vizzotti, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, encabezaron hoy la ceremonia de finalización de la 119° Campaña Antártica de Verano 2022/2023 en el Apostadero Naval Buenos Aires, donde destacaron que se cumplieron con éxito los objetivos programados como el avance en la construcción de tres nuevos laboratorios multidisciplinarios y la entrega de equipamiento médico, a la vez que reafirmaron la importancia de defender la soberanía y el carácter bicontinental de Argentina.

La campaña, que se inició en diciembre pasado, cumplió con el reabastecimiento de las 13 bases antárticas, el recambio de personal y avanzó en la recuperación de la base Petrel para convertirla en base logística y puerta de ingreso al Continente Blanco.

"La Antártida tiene un valor y un sentido estratégico en este siglo XXI, allí se encuentra la riqueza y el desarrollo que tenemos como país", expresó Taiana durante el acto sobre la cubierta de vuelo del rompehielos ARA "Almirante Irízar" amarrado en el puerto de Buenos Aires.

En ese sentido, Taiana destacó que "no hay un futuro con desarrollo y autonomía posible sin el fortalecimiento de la soberanía argentina en la Antártida".

Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por la banda de música de la Armada, el comandante conjunto Antártico y general de Brigada Edgar Calandín aseguró este mediodía que "la tarea realizada en la etapa estival ha superado nuestras expectativas".

"En esta campaña se han concretado proyectos de siete ministerios: Defensa, Ciencia y Tecnología, Educación, Turismo, Cultura y Salud y, por supuesto, de nuestra Cancillería", agregó Calandín.

Entre los objetivos alcanzados durante la última campaña, el comandante destacó la instalación de tres laboratorios multidisciplinarios; la creación de módulos de cultivos hidropónicos; la entrega de equipamiento médico de "última generación"; la integración al plan Remediar; y la habilitación de tres enfermerías.

También remarcó la evacuación de "500 toneladas de residuos, triplicando lo máximo evacuado hasta el momento en toda la historia de las campañas antárticas y quedando doce de nuestras bases sin residuos históricos".

Como todos los años, el principal objetivo de la Campaña Antártica de Verano 2022-2023 fue brindar apoyo a la actividad científica de acuerdo al Plan Anual Antártico Argentino que comprende más de 50 proyectos de investigación ejecutados por el Instituto Antártico Argentino (IAA) junto a otras instituciones.

También se realizaron tareas de apoyo logístico, desarrolladas por el Comando Conjunto Antártico; de gestión ambiental, ejecutadas por la Dirección Nacional del Antártico (DNA); y de servicio llevadas a cabo por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

A su turno, Filmus reconoció la labor de la tripulación del Irízar y señaló: "En nombre del pueblo argentino les queremos decir que la posibilidad de defender la soberanía argentina, nuestra bicontinentalidad y la posibilidad de desarrollar las actividades científicas y tecnológicas en la Antártida dependen de este esfuerzo que ustedes hacen todos los años".

Se dio por finalizada la Campaña Antártica de Verano 2022-2023

"Este ha sido un año especial", explicó, porque por primera vez en la historia se realizó en la Antártida la sesión del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), que reunió los organismos de ciencia y técnica en la Base Marambio en octubre pasado.

"Es la primera vez que Argentina hace una demostración de esta naturaleza respecto no sólo de nuestra soberanía, sino de la potencialidad de la Antártida respecto de las condiciones ambientales de la humanidad y también del futuro de las nuevas generaciones que requieren que nosotros trabajemos con la ciencia y la tecnología para preservar ese continente", aseguró el ministro.

En la misma línea, sostuvo que también "es la primera vez en la historia que Argentina en un mismo año está haciendo tres laboratorios".

Por su parte, Vizzotti subrayó que "en muy poco tiempo se logró equipar de forma homogénea y equitativa a todas las bases, no solamente para quienes están pasando el invierno sino también para que el equipo de sanidad ahora tenga recursos y herramientas y pueda prestar mejor cuidado a quienes están en las bases".

En este sentido, resaltó que "se están equipando con respiradores, carros de paro, electrocardiógrafos, monitores y saturómetros", y agregó que "se habilitaron centros de salud bicontinentales y el programa Remediar llegó a todas las bases".

A su vez, la ministra celebró que se avanzó en la implementación de la telemedicina y se logró fortalecer este servicio con el Hospital de Pediatría Garrahan.

Para esta campaña se desplegó el buque Almirante Irízar, el único rompehielos operativo con capacidad para ir a la Antártida de todo el hemisferio sur; el aviso A.R.A. Estrecho de San Carlos y el transporte A.R.A. Canal Beagle, que sumaron 330 días de navegación y 40.528 millas navegadas, dos veces la circunferencia del planeta.

Hacia el cierre del acto, Taina remarcó que "no hay Argentina sin Antártida" y "no hay Argentina que no sea bicontinental".

"Desde 1904 estamos presentes de forma permanente en la Antártida, y por eso tenemos que potenciar esa mirada bicontinental, esa mirada hacia el Atlántico Sur y a nuestras islas que están ocupadas ilegalmente por una potencia extranjera", sostuvo el titular de la cartera de Defensa.

Entre las particularidades de este año, Taiana sostuvo que se buscó la difusión de la campaña de verano con "la participación de representantes de medios de prensa" para lograr que "la prioridad antártica no sea una prioridad sólo de las Fuerzas Armadas, sino que sea una prioridad primero del Estado argentino, pero mucho más aún de la sociedad argentina".

"La sociedad argentina tiene que hacer propia la tarea antártica que se realiza desde hace tantos años", agregó, y reiteró la importancia de "reafirmar la vocación soberana de Argentina en la Antártida".

De la ceremonia también participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia; el jefe del Ejército, teniente general Guillermo Olegario Pereda; y autoridades de los ministerios de Defensa, Ciencia, Salud y de Relaciones Exteriores y Culto. (Télam)