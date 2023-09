Un grupo de promotoras territoriales de Santiago del Estero recibieron hoy 165 tablets para "facilitar sus tareas" en las actividades sobre violencia de género que desarrollan, en el marco del programa "Conectadas por la Democracia", en un acto que contó con la presencia de autoridades nacionales del Ministerio de la Mujer y la titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos provincial, Matilde O´Mill.

Durante la encuentro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, destacó la importancia de un "Estado presente", al remarcar que "cuando nos hablan que hay que achicar el Estado, que no es con el Estado, que no es con Justicia social, que no es con igualdad, que no es con nosotras, hay que responderles con más políticas públicas".

Al participar de manera virtual de la ceremonia, Mazzina agregó que "a quienes pregonan un estado ausente, se debe responder con más acompañamiento y con más fuerza de nosotras" y en ese sentido dijo: "hoy tenemos la posibilidad de sacar el país adelante y poder convencer a aquellas personas que aún no están convencidas de que el mejor candidato que tenemos hoy para sacar a la Argentina adelante es Sergio Massa".

Este acto también se realizó en simultáneo con otras provincias, en donde se entregaron 269 tablets en Mendoza, 87 en San Juan, 273 en el partido bonaerense de Quilmes y 165 a las presentes en la capital santiagueña.

Al dirigirse a los asistentes en el Centro Cultural del Bicentenario, en Santiago del Estero, Mazzina dijo que "en 30 localidades ya se van entregando estos dispositivos, que son "mucho más que una herramienta, es poner en valor el trabajo y el esfuerzo que hacen compañeras y compañeres todos los días en el barrio, en sus localidades y gracias a ustedes el Estado ha podido llegar y no habríamos llegado de otra manera".

"Porque son ustedes los que acercan a esas compañeras que están en situación de violencia de género o alguna situación de vulnerabilidad y la acercan a las instituciones del Estado", comentó.

Por lo tanto, remarcó que es "poner en valor el Estado, que tiene que estar presente para resolver los problemas" y en ese sentido indicó que tienen "un gran desafío por delante, que tiene que ver con cuidar estas políticas, cuidar nuestros derechos, los que hemos conquistado en gobierno nacionales y populares y esto hay que decirlo son derechos que hemos ganado en la calle, con muchísima lucha".

A la vez indicó que "desde la creación del Ministerio hemos acompañado a más de 1.600.000 personas en situación de violencia", y las promotoras territoriales "han sido parte de acompañar a esas mujeres y diversidades sexogenéricas que han sido golpeadas y han recibido ayuda, atención y acompañamiento".

"Se debe seguir trabajando por un país con más federalismo y no decirlo nomás. Construir desde las provincias hacia las capitales y tenemos un gran camino por delante y eso tiene que ver con independencia económica, con un país con mucha menos violencia, un país más igualitario, con más justicia social y el trabajo en red", concluyó la ministra.

De esta manera, en el acto, en Santiago del Estero, Julieta González Salinas, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, enfatizó que hoy "es un día de reparación para ustedes y nosotras y reconocimiento del trabajo diario que hacen en sus barrios en el territorio".

"Conectadas con la Democracia viene a saldar una de las brechas que sufrimos, como es la digital, A través de estas tablets, las promotoras pueden acceder a capacitaciones y formaciones", puntualizó.

Las promotoras territoriales, consideró la funcionaria, "son la voz fundamental, los ojos del ministerio en el territorio, son las primeras que saben en su localidad o barrio quienes están sufriendo situaciones de violencia".

Por su parte, la ministra de Justicia de Santiago del Estero, Matilde O´Mill, dijo que esta entrega significa "achicar la brecha digital" y que "las miradas federales se sienten, no se declaman, y esa mirada federal está en estas Tablet".

A la vez destacó el trabajo que se lleva adelante en la provincia, con dos tecnologías que ayudan en esta lucha contras las violencias, tales como "una aplicación que es Micaelabot, la cual se descarga y le va a permitir hacer evaluaciones para saber más de la Ley Micaela, es una herramienta muy útil para la capacitación, prevenir y actuar a tiempo para evitar la violencia".

"Y la otra herramienta que es aplicar inteligencia artificial en todos los procesos de violencia de género, de cómo nos ayuda para estos procesos que son a veces bastantes engorrosos, y con esta tecnología vamos a trabajar para evitar más femicidios o situaciones de violencia", remarcó. (Télam)