La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Ciudad de Buenos Aires suspendieron la licencia de conducir de un hombre que agredió y golpeó a una mujer por un incidente de tránsito ocurrido en la autopista acceso Oeste, cuyas imágenes fueron grabadas por automovilistas y las subieron a las redes, informó la ANSV.

La suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 de la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

El hecho ocurrió en la autopista Acceso Oeste, a la altura de Ituzaingó cuando un hombre que luego de chocar su vehículo contra una camioneta conducida por una mujer, se bajó, discutió y la golpeó e insultó a otros conductores que le reprocharon su accionar.

Las imágenes fueron aportadas por un conductor que venía detrás y pudo registrar toda la escena manifiesta de violencia vial, agravada por tratarse de un hombre contra una mujer.

MIRÁ TAMBIÉN Habilitaron la venta de pasajes de larga distancia para el mes de agosto

La ANSV destacó que "el violento al volante tiene radicada su licencia de conducir en CABA" por lo que ambos organismos y luego de conocer el hecho en las redes decidieron suspenderlo y deberá ser reevaluado con un examen psicofísico.

"Este conductor es el ejemplo de lo que no queremos ni podemos admitir más en las calles y en la vida. No podemos seguir tolerando ni la violencia vial ni la violencia de género. Agradecemos la rápida respuesta del gobierno porteño para suspender de manera conjunta a esta persona violenta que no respeta a las mujeres y a la seguridad vial", destacó el director de la ANSV Pablo Martínez Carignano.

El organismo destacó que desde julio de 2021 puso en marcha una capacitación con perspectiva de género durante el curso de formación para todas aquellas personas que tramiten la Licencia Nacional de Conducir.

Esta medida "busca concientizar y repensar las formas de circular para reducir las conductas riesgosas y violentas en el espacio público. Desde su implementación casi 300 mil personas ya completaron la capacitación de seguridad vial y género". (Télam)