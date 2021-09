En su regreso a la Argentina, Susana Giménez contó los detalles de cómo fue el tratamiento implementado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este para superar el coronavirus, y cómo sobrelleva la recuperación de dicha enfermedad.

La diva de los teléfonos relató el duro momento que le tocó atravesar por su cuadro grave, y afirmó que “en el Cantegril me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron". En ese sentido, destacó que el tratamiento se basó, entre otras cosas, en "dos inyecciones muy impresionantes, fuertes y caras que consiguieron en el sanatorio y me las pusieron”.

Tras sus dichos, cientos de usuarios de las redes sociales le consultaron por el nombre de la medicación, a lo que respondió con una historia en Instagram: “para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID-19 que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab”.

El mensaje de Susana Giménez

“Por favor tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos e instancias del COVID-19″, prosiguió la afamada conductora, ya de regreso en Argentina.

Cabe recordar que en junio pasado, Giménez tuvo que ser hospitalizada por su cuadro de coronavirus, mientras que su hija, con quien convivía y también se contagió, no tuvo que recibir asistencia médica. Días más tarde, la conductora recibió el alta y comenzó con algunos ejercicios para recuperar su capacidad pulmonar, afectada por la pulmonía bilateral que desarrolló durante la enfermedad.

“Aprendí que hay cosas mucho más importantes en la vida y que la salud es lo primero en el mundo”, había dicho Giménez, que confirmó que permanecerá un tiempo más en Argentina y luego regresará a Uruguay.